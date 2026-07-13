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Tři výstrahy během jediného dne. Česko čeká extrémní úterý

Zuzana Stiboříková
  17:56
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami.

Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami.
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami.
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami.
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku extrémní. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami.
9 fotografií
Úterý 14. července bude podle meteorologů v Česku velmi perný den. Vydali k němu tři výstrahy - před vedrem, požáry a bouřkami. Kde bude přes 30 stupňů a kde hrozí kroupy? A jaké počasí přinesou další dny třetího prázdninového týdne?

Předpověď počasí na týden

Po chladnějším začátku července se bude v Česku oteplovat. Růst teplot však přeruší oblačnost a bouřky. Podle aktuální týdenní předpovědi ČHMÚ budou některé z nich i velmi silné.

Počasí v úterý 14. července

Počasí zůstane letní, ale postupně se na většině území objeví přeháňky a na některých místech i velmi silné bouřky. „Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h),“ uvádí Marjan Sandev z předpovědní služby ČHMÚ.

  • Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, v 1000 m na horách kolem 21 stupňů.
  • Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, který během bouřky může zesílit.
  • Srážky: 0 až 20 mm, v bouřkách ojediněle kolem 50 mm

Před bouřkou je třeba udělat několik věcí. Pojišťovny se na ně ptají

Předpověď na středu 15. července

I ve středu bude převládat oblačná až polojasná obloha s lokálními přeháňkami a bouřkami, které se budou tvořit hlavně odpoledne. Ve čtvrtek a pátek pak bude obloha většinou jasná až polojasná a při zvětšené oblačnosti opět nelze vyloučit přeháňky.

  • Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
  • Slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, který během bouřky může zesílit.
  • Srážky: 0 až 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 35 mm

Předpověď počasí na další dny najdete v infografice

Předpověď počasí meteorologů z ČHMÚ upřesňuje, zda Česko čeká další vlna letních veder a kdy můžeme očekávat bouřky. Podívejte se, jaké počasí meteorologové předpovídají na jednotlivé dny.
Podle předpovědi bude v úterý 14. července ráno a dopoledne převážně oblačno, postupně na většině území s přeháňkami nebo bouřkami. Ojediněle se vyskytnou i velmi silné bouřky. Předpověď vydána 13. 7. 2026, ČHMÚ
Podle předpovědi bude ve středu 15. července oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle silnými bouřkami. Předpověď vydána 13. 7. 2026, ČHMÚ
Podle předpovědi bude ve čtvrtek 16. července polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Předpověď vydána 13. 7. 2026, ČHMÚ
Podle předpovědi bude v pátek 17. července polojasno až oblačno, od západu přechodně zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Předpověď vydána 13. 7. 2026, ČHMÚ
9 fotografií

Jak číst předpověď ČHMÚ?

Meteorologové připomínají, že předpověď popisuje nejpravděpodobnější vývoj počasí pro celé území České republiky. U přeháněk nebo bouřek proto neznamená jejich uvedení, že zasáhnou každou obec. Tyto jevy mají často lokální charakter a jejich přesné místo i čas se mohou s dalšími aktualizacemi měnit.

Výstrahy ČHMÚ: silné bouřky

Meteorologové vydali na úterý varování před silnými bouřkami. Střední stupeň výstrahy platí na území celé republiky. Stále také platí varování před možným výskytem požárů především v Jihomoravském kraji a na vybraných místech na Vysočině a v Pardubickém, Zlínském a Olomouckém kraji.

Hydrometeorologická výstraha ČHMÚ varuje především před výskytem bouřek v celé ČR (platí na úterý 14. 7. 2026)

Aktuální hydrometeorologická výstraha:

  • Jev: Velmi silné bouřky
  • Stupeň: Střední
  • Platnost: 14. července 2026 (11 až 22 hod)
  • Kraje: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
  • Doporučení: Dbát na bezpečnost (riziko zásahu bleskem, úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty), vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, případně v hustém lese nebo nižším porostu. Nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy atd.
  • Pro vybrané kraje dále platí nízký stupeň rizika požárů a zátěže teplem.

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