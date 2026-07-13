Předpověď počasí na týden
Po chladnějším začátku července se bude v Česku oteplovat. Růst teplot však přeruší oblačnost a bouřky. Podle aktuální týdenní předpovědi ČHMÚ budou některé z nich i velmi silné.
Počasí v úterý 14. července
Počasí zůstane letní, ale postupně se na většině území objeví přeháňky a na některých místech i velmi silné bouřky. „Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h),“ uvádí Marjan Sandev z předpovědní služby ČHMÚ.
- Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, v 1000 m na horách kolem 21 stupňů.
- Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, který během bouřky může zesílit.
- Srážky: 0 až 20 mm, v bouřkách ojediněle kolem 50 mm
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Před bouřkou je třeba udělat několik věcí. Pojišťovny se na ně ptají
Předpověď na středu 15. července
I ve středu bude převládat oblačná až polojasná obloha s lokálními přeháňkami a bouřkami, které se budou tvořit hlavně odpoledne. Ve čtvrtek a pátek pak bude obloha většinou jasná až polojasná a při zvětšené oblačnosti opět nelze vyloučit přeháňky.
- Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů.
- Slabý, místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, který během bouřky může zesílit.
- Srážky: 0 až 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 35 mm
Předpověď počasí na další dny najdete v infografice
Jak číst předpověď ČHMÚ?
Meteorologové připomínají, že předpověď popisuje nejpravděpodobnější vývoj počasí pro celé území České republiky. U přeháněk nebo bouřek proto neznamená jejich uvedení, že zasáhnou každou obec. Tyto jevy mají často lokální charakter a jejich přesné místo i čas se mohou s dalšími aktualizacemi měnit.
Výstrahy ČHMÚ: silné bouřky
Meteorologové vydali na úterý varování před silnými bouřkami. Střední stupeň výstrahy platí na území celé republiky. Stále také platí varování před možným výskytem požárů především v Jihomoravském kraji a na vybraných místech na Vysočině a v Pardubickém, Zlínském a Olomouckém kraji.
Aktuální hydrometeorologická výstraha:
- Jev: Velmi silné bouřky
- Stupeň: Střední
- Platnost: 14. července 2026 (11 až 22 hod)
- Kraje: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
- Doporučení: Dbát na bezpečnost (riziko zásahu bleskem, úrazu kroupami a padajícími a poletujícími předměty), vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, případně v hustém lese nebo nižším porostu. Nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy atd.
- Pro vybrané kraje dále platí nízký stupeň rizika požárů a zátěže teplem.
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