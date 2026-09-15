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Co měsíc, to státní svátek. Jak na podzim vychází volno a prodloužené víkendy?

Matouš Waller
  13:18

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Jak si na podzim díky svátkům zařídit delší volno a jít třeba na výlet? | foto: Martin Veselý, MAFRA

Co se volna týče, je rok 2026 nezvykle štědrý, což platí i o nadcházejícím podzimu. Všechny tři podzimní státní svátky připadají na pracovní dny. Jeden z nich zajistí prodloužený víkend automaticky, ty zbylé dva s trochou šikovnosti také. Záleží jen na tom, kolik dní dovolené budou pracující ochotni obětovat. A zaměstnavatelé ochotni povolit.

Trojice podzimních státních svátků obzvlášť letos udělá radost pracujícím i školákům. Všechny tři totiž připadají na pracovní dny a jeden z nich se přímo postará o prodloužený víkend.

Říjnový a listopadový svátek budou k prodlouženému víkendu vyžadovat obětování pár dnů dovolené. Jedině tak půjde kontinuální volno zařídit.

Státní svátky 2026 - kompletní přehled svátků

7 dnů dovolené = 18 dní volna

U prvního podzimního svátku, zářijového Dne české státnosti, je zajištění prodlouženého volna celkem přímočaré, připadá totiž na pondělí. Nabízí se tedy samozřejmě jeho využití a ve spojení se čtyřmi dny dovolené získat hned devět volných dní za sebou.

Zbylé svátky jsou komplikovanější. Říjnový Den vzniku samostatného československého státu připadá na středu. Tehdy to budou mít snazší školáci – následující dva dny, ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října, nebudou muset do lavic díky podzimním prázdninám, což samozřejmě k pětidennímu souvislému volnu přímo vybízí i rodiče. Stačí na něj dva dny dovolené.

Volné dny na podzim lákají třeba k procházkám v přírodě, která právě v chladnějších měsících začíná hrát všemi barvami.

Třetí podzimní svátek, tedy Den boje za svobodu a demokracii, bude v úterý. Tady už je na zvážení každého, zda obětování dovolené výměnou za delší volno považuje za dobrý obchod. Vybírat lze mezi jedním a čtyřmi dny – v závislosti na volbě nebude muset do práce čtyři nebo devět dní.

A nezapomeňte, že v polovině podzimu se také vrací zimní čas, tedy takzvaný standardní, který je dle odborníků vhodnější. Díky posunu v noci na neděli 25. října 2026 získáme jednu hodinu spánku k dobru. Zato tma bude už odpoledne. Například v Praze zapadne slunce už před 17. hodinou a soumrak skončí půlhodinu poté, takže v půl šesté už bude tma.

OBRAZEM: Podzim v Česku. Kde hledat nejkrásnější atmosféru?

V úterý 17. listopadu zapadne slunce už v 16:15, takže tma nastane už před pátou hodinou.

Další volno přijde až s vánočními svátky v prosinci. Štědrý den letos připadá na čtvrtek, takže pracovní dny budou v tom týdnu jen tři. Silvestr, který je oficiálně pracovním dnem, se odehraje také ve čtvrtek, 31. prosince, a v pátek 1. ledna bude opět volno. Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.

Státní svátky na podzim a v zimě 2026
datumdensvátekobchody
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno
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