Městský soud v Praze podal kárný návrh proti všem třem členům senátu 7 To poté, co Ústavní soud konstatoval, že senát v případu Vladimíra V. „vědomě ignoroval“ konstantní judikaturu Ústavního soudu a „úmyslně se odklonil“ od jejích nosných důvodů. Informovala o tom v tiskové zprávě organizace Právo a spravedlnost (PAS).
Vladimír V. byl v minulosti odsouzen k podmíněnému trestu. Soud později řešil, zda kvůli jeho dalšímu jednání podmínku ponechá, nebo trest promění ve vězení. Šlo mimo jiné o případ z února 2024, kdy podle podkladů řídil motorové vozidlo přesto, že k tomu neměl oprávnění. Při události nebyla způsobena nehoda ani škoda.
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Prvoinstanční soud nejprve označil některé důkazy o jeho nápravě za nadbytečné a odvolání následně označil za opožděné. Prezidentka Obvodního soudu pro Prahu 8 později tento postup kritizovala a uvedla, že ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a profesionální rozhodování. Soudce následně svou chybu opravil.
Případ se poté dostal k senátu 7 To Městského soudu v Praze. Ten původně také odvolání odmítl jako opožděné. Ústavní soud ale jeho rozhodnutí 24. února 2026 zrušil. Ve svém nálezu uvedl, že senát vědomě ignoroval konstantní judikaturu Ústavního soudu a úmyslně se od ní odchýlil, aniž pro to uvedl dostatečné důvody. Právě tento postup je nyní předmětem kárného řízení.
Podle Spolku Šalamoun jde od roku 2008 teprve o třetí doložený případ, kdy kárný návrh směřuje současně proti všem třem členům jednoho rozhodujícího soudního senátu.
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Novela odkryla tajné hlasování
Do případu vstupuje také změna zákona, která platí od 1. ledna 2025. Novela č. 438/2024 Sb. nově umožňuje za stanovených podmínek využít při řízení o kárné odpovědnosti také informace z tajného hlasování soudního senátu.
U soudního senátu se totiž jednotliví soudci při rozhodování nevyjadřují veřejně. Jejich hlasování je zachyceno v takzvaném hlasovacím protokolu, který se ukládá do zapečetěné obálky. Smyslem nové úpravy je umožnit, aby se v případě podezření na kárné provinění dalo za zákonem stanovených podmínek zjistit také to, jak jednotliví členové senátu při konkrétním rozhodování hlasovali.
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Právě tento nový mechanismus je podle spolku Právo a Spravedlnost důležitý i v nynějším případu. Podle jeho podkladů totiž Vrchní soud v Praze rozhodl o otevření zapečetěného hlasovacího protokolu senátu 7 To. Z něj mělo vyplynout, že všichni tři soudci hlasovali stejně.
Neznamená to samo o sobě, že soudci porušili zákon. Hlasování je jedním z podkladů, které mohou být použity při posuzování jejich případné kárné odpovědnosti. O té teprve musí rozhodnout kárný soud