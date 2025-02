Z nápadníků hnutí ANO jen jeden splňuje podmínku, že nechce referendum o EU

„Za nás platí, že žádné diskuse o členství v EU a NATO nepřipadají v úvahu,“ uvedl pro iDNES.cz předseda stínové vlády ANO a první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

„Volby jsou za dlouho a o tom, kdo ve volbách zvítězí, rozhodnou voliči. A ti se z velké části rozhodují týden před volbami. Průzkumy proto beru s velkou pokorou, ale také s rezervou. Odchod z EU nebo z NATO jsou pro nás samozřejmě nemyslitelné, o tom při potenciálním skládáni koalic určitě handlovat nebudeme,“ říká i šéfka poslanců ANO a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Šéf strany Motoristé sobě si je podmínky ANO vědom

Předseda nové strany Motoristé sobě Petr Macinka si je zjevně této podmínky vědom. Na rozdíl od SPD a komunistů referendum o Evropské unii nežádá.

„Já si myslím, že takové referendum nikdy nebude a já bych určitě ani nebyl ten, kdo by ho chtěl vyvolávat, protože se naopak bojím toho, že bychom se pak stali součástí velmi silné propagandy ze všech možných stran,“ řekl iDNES.cz šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Výsledku případného referenda by podle něj mohly naopak zneužít prounijní síly k dalšímu omezení suverenity České republiky – k tlaku na přijetí eura a na to, aby se země vzdala práva veta.

Na prvním kongresu strany, která by podle posledního volebního modelu IPSOS dostala 5,4 procenta, přitom mluvil Macinka o tom, že nový komunismus se snaží nainstalovat byrokracie Evropské komise. „Važme si proto svrchovanosti své vlastní země, protože pouze suverénní národní stát může být garantem skutečné demokracie,“ prohlásil.

Nyní volí Macinka umírněnější vyjádření. „Naše cesta, jak omezit neblahé trendy, které nám z Evropské komise směřují, je posilováním evropské opozice. Dnes je to opozice, jednoho dne to taky může být evropský ministr. Já si myslím, že je to správná cesta,“ řekl iDNES.cz Petr Macinka. A ohledně NATO říká: „My vidíme Českou republiku jako pevnou součást Severoatlantické aliance, to je pro nás nepřekročitelné.“

My to ANO vysvětlíme, říká Okamura. Odmítá opoziční smlouvu a chce přímo do vlády

Předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že jeho hnutí dokáže zástupcům ANO vysvětlit, jak to s referendem SPD myslí. Jeho hnutí by usilovalo o členství ve vládě s ANO a ne jen o toleranci vlády.

„Já si myslím, že bychom dokázali vysvětlit zástupcům hnutí ANO, že v programu SPD je referendum. To znamená, ne že Okamura nebo SPD rozhodne o vystoupení z Evropské unie nebo z nějaké jiné mezinárodní organizace, referendum znamená, že pakliže sami občané by zvážili, že ta otázka je pro ně tak palčivá, že by chtěli na tuto otázku referendum, tak my to chceme pouze občanům umožnit,“ řekl iDNES.cz Okamura. Má představu, že by pro vyvolání referenda mělo stačit 250 000 podpisů.

„Hnutí SPD chce být součástí příští vlády, ANO nejenom tolerovat, ale být ve vládě. V současné době SPD vládne ve třetině krajů České republiky, je to Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina, jsou to koalice s hnutím ANO. Logickým dalším krokem je, že chceme být i součástí, přímou součástí vlády i na celostátní úrovni po volbách,“ prohlásil Okamura, jehož SPD nyní ve Sněmovně dvacet křesel a podle posledního volebního modelu Ipsos by získalo 5,7 procenta hlasů.

V jiných průzkumech má ale šanci na lepší výsledek, zatímco Motoristé sobě v nich na pět procent nedosáhli.

SPD se podle něj nespokojí s tím, že by jen tolerovalo vládu výměnou za křeslo ve vedení Sněmovny. „Já součástí opoziční smlouvy být opravdu nechci,“ řekl iDNES.cz Okamura v narážce na uspořádání, kdy v roce 1998 vládla jednobarevná vláda sociální demokracie v čele s Milošem Zemanem a tehdejší předseda ODS byl šéfem Sněmovny.

SPD má podle Okamury řadu expertů, kteří hnutí pomáhají s volebním programem a s nimiž by hnutí rádo spolupracovalo i po volbách. Zmínil bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, senátorku a bývalou ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou či exvelvyslance ve Francii a exnáměstka ministra zahraničí Petra Druláka.

Stačilo! chce referendum k EU i NATO. A Konečná byla proti toleranci Babišovy vlády se SOCDEM

Jako třetí z možných partnerů pro vyjednávání s ANO po volbách do Sněmovny se zatím jeví Stačilo!

Hnutí, jehož vznik iniciovali komunisté a v jehož čele je Daniel Sterzik známý pod přezdívkou Vidlák, jenž spolupracoval už před eurovolbami s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou. Značka Stačilo! zafungovala před eurovolbami i při podzimních krajských volbách a Ipsos jí nyní přisuzuje podporu 5,5 procenta voličů. Znamenalo by to, že by se komunisté vrátili do Sněmovny, kde tolerovali menšinovou vládu Andreje Babiše se sociálními demokraty.

Ale to komunisty vedl Vojtěch Filip a Konečná iDNES.cz potvrdila, že byla proti takové toleranci. „Umožníme občanům rozhodnout o účasti v EU a NATO,“ píše Stačilo! kategoricky ve svých programových prioritách.

„Ve chvíli, kdy bychom byli přizváni k nějaké spolupráci, tak program je pro mě rozhodně daleko, daleko víc než nějaké funkce,“ řekla iDNES.cz Konečná, s níž také stále ještě jedná o možné volební spolupráci šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Ta naopak byla ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Andreje Babiše, kterou Konečná nechtěla tolerovat.