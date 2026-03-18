„Nelegální práce je problém, který poškozuje poctivé zaměstnavatele, připravuje stát o příjmy a bere zaměstnancům jistoty, které jim má legální práce garantovat,“ řekla Schillerová. Připomněla závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého stát v letech 2019 až 2022 přišel kvůli nelegálnímu zaměstnávání celkem o 92 miliard korun na neodvedených daních a pojistném.
Schillerová společně s ministrem práce Alešem Juchelkou a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (oba ANO) podepsala memorandum o vytvoření takzvané Kobry 26, která se má zaměřit na boj s nelegálním zaměstnáváním. Ministryně zdůraznila, že nevzniká nový úřad, ale prohloubí se výměna informací a spolupráce mezi Finanční správou, Celní správou, Českou správou sociálního zabezpečení, Státním úřadem inspekce práce a policií.
|
Kobra proti černé práci. Stát udeří na nelegální zaměstnávání
Nová forma spolupráce umožní rychlejší a efektivnější kontroly zaměřené na ty zaměstnavatele a agentury práce, kde je pravděpodobnost nelegálního zaměstnávání nejvyšší, řekla Schillerová. „Nebudeme kontrolovat naslepo,“ zdůraznila. Zároveň ale odmítla upřesnit, jaké konkrétní společnosti nebo hospodářská odvětví vnímá jako nejrizikovější z hlediska nelegálního zaměstnávání.
Schillerová také uvedla, že Kobra 26 se nebude zaměřovat na takzvaný švarcsystém, kdy lidé vykonávají práci obdobnou zaměstnání, ale pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. „Cílíme na zaměstnávání načerno, na vykořisťování lidí, zneužívání zdravotního a sociálního systému,“ řekla.
|
Cizince zaměstnávali přes falešné agentury, z Ukrajinců udělali bílé koně
Podle Juchelky na posílení kontrol navážou i další legislativní kroky, které by měly zpřísnit pravidla pro fungování agentur práce. Zároveň bude chtít vláda omezit účelové zakládání společností, které pomáhají organizátory nelegálního zaměstnávání skrýt.
Metnar upozornil, že v mnoha případech je nelegální zaměstnávání napojeno na organizovaný zločin. Policie proto boj proti němu zařadí mezi své priority, uvedl ministr. Očekává, že se díky opatření také zlepší bezpečnostní situace v sousedství velkých zaměstnavatelů nebo ubytoven.