Máme tři kandidáty na premiéra, může to být poprvé žena, řekl v Rozstřelu Babiš

Babiš tak připustil, že by se do čela vlády mohl po vítězství ANO ve sněmovních volbách vrátit i on sám a že první místopředseda ANO a Sněmovny Havlíček, který je v čele stínové vlády ANO, nemá jisté to, že by skládal vládu.

Babiš zvýraznil silně šéfku poslaneckého klubu Alenu Schillerovou. Kdyby ANO nominovalo ji, byla by skutečně poprvé předsedkyní vlády. Neblíže k tomu měla v roce 2013 Miroslava Němcová z ODS, když padla vláda Petra Nečase, ale tehdejší prezident Miloš Zeman ignoroval ve Sněmovně existující většinu a místo Němcové jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka, jehož kabinet pak ale nezískal důvěru.

Na dotaz, zda by mohl vést vládu on a za jakých okolností, Babiš odvětil: „Tak to se uvidí. Já myslím, že to záleží na tom, jak dopadnou ty volby, jaký bude koaliční potenciál a tak dále.“ Hnutí ANO to podle něj moc neřeší.

Babiš řekl, že se to uvidí i podle toho, zda po evropských volbách vzniknou, nebo se prosadí některá uskupení, která nyní ve Sněmovně nejsou. Ideologickým nepřítelem jsou pro něj Piráti. „Proti těm budu bojovat, i když nebudu v politice.“