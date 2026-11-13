Výslechy i falešné citace. Čeští europoslanci se dostali do střetu s Čínou

Nakonec jde o Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), který upozornil na případ, kdy čínská státní média připisovala jeho jménu výroky jiného českého europoslance. Případy podle politiků poukazují na různé podoby čínského tlaku na evropské zákonodárce.
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Europoslankyni Gregorovou zadrželi na letišti v Číně. Byla to snaha zastrašit, říká
Gregorová byla jedinou z patnáctičlenné delegace Evropského parlamentu, koho čínské úřady na konci října při příletu do Pekingu zastavily na hraniční kontrole. Europoslankyně, která cestovala s Výborem EP pro mezinárodní obchod, uvedla, že jí úředníci odmítali vysvětlit důvod zadržení a zakázali jí používat telefon. Přestože měla diplomatický pas a oficiální pozvání, přibližně hodinu čekala u pasové kontroly a následně strávila dalších zhruba 30 minut v místnosti s několika policisty.
„Hned po příletu do Pekingu mě na letišti zadržela čínská policie, aniž by mi kdokoliv vysvětlil proč. Přestože jsem cestovala s oficiální delegací Evropského parlamentu, měla diplomatický pas i pozvání od čínských úřadů, zadržovali mě přibližně hodinu a půl,“ uvedla Gregorová pro iDNES.cz začátkem měsíce. Nyní po čínské straně žádá pirátská europoslankyně vysvětlení a chce se obrátit i na vedení europarlamentu.
Plánuje proto zatlačit na nejvyšší úrovni vedení europarlamentu. „Po konzultaci s kolegy jsem dospěla k závěru, že oslovím i předsedkyni Evropského parlamentu Robertou Metsolu, aby zažádala o vysvětlení i čínského velvyslance v EU,“ uzavřela tehdy Gregorová s tím, že v delegaci byla jedinou Češkou a načasování se sešlo i se soudním procesem s čínským špionem odhaleným Bezpečnostní informační službou (BIS).
Čínský protest proti Krutílkovi a zneužití jména
Naopak na Tchaj-wan se na konci října vydal rovněž s delegací EP europoslanec Ondřej Krutílek. V den odjezdu zpět do Evropy mu přišel dopis od čínské mise při EU, ve kterém se Peking důrazně ohradil vůči jeho cestě, podobný dokument obdrželi i jiní europoslanci. „Čínská strana zaznamenala, že jste se nedávno zúčastnil každoročního setkání Formosa Clubu na Tchaj-wanu a jednal s představiteli tamních úřadů,“ uvádí dopis s tím, že takové jednání podle ní vážně podrývá základní zájmy Číny a hrubě porušuje princip jedné Číny.
Čínská mise v dopise nejen protestovala proti Krutílkovým krokům, ale zároveň českého europoslance vyzvala, aby respektoval princip jedné Číny a zdržel se jakýchkoli oficiálních kontaktů s tchajwanskými úřady. Zároveň ho vyzvala, aby nevysílal podle Pekingu špatné signály silám usilujícím o nezávislost Tchaj-wanu a podnikl konkrétní kroky na podporu základních zájmů Číny.
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Krutílek uvedl, že ho čínský protest nepřekvapil, protože Peking dlouhodobě vyvíjí tlak na politiky, kteří udržují s Tchaj-wanem kontakty. „Čína nemá žádné právo zastrašovat europoslance ani zasahovat do jejich parlamentní činnosti,“ dodal v reakci. Podle něj jde o systematickou snahu odradit evropské politiky od spolupráce s Tchaj-wanem, které by ostatní europoslanci neměli ustupovat.
Přestože by podle něj Evropská unie měla zůstat otevřená pragmatickému dialogu s Čínou, nesmí to znamenat kompromisy v možnosti rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem. Krutílek v této souvislosti poukázal na českou zkušenost, kdy spolupráce s ostrovem přinesla investice a pracovní místa, zatímco Čína podle něj své sliby v tomto ohledu z velké části nesplnila.
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Do hledáčku čínských státních médií se dostal také europoslanec Tomáš Zdechovský, jehož jméno CGTN a China Radio International (CRI) nesprávně uvedly u rozhovoru s jiným českým europoslancem Ondřejem Dostálem (zvolen za Stačilo!), který se účastnil fóra v Pekingu. Vznikl tak falešný dojem, že Zdechovský vyzdvihuje čínské digitální technologie a způsob řízení měst, přičemž obsah se následně šířil i na sociálních sítích.
Zdechovský se domnívá, že nešlo o náhodnou chybu, ale o možnou cílenou informační manipulaci. Případ chce otevřít ve výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a také prostřednictvím interpelace na Evropskou komisi.
„Považuji za naprosto nepřijatelné, aby čínská státní média zneužívala moje jméno a připisovala mi výroky, které jsem nikdy nepronesl. Osobně nevěřím, že šlo o pouhou náhodu nebo nevinnou chybu editora,“ uvedl Zdechovský. „Celá věc podle mě zapadá do širšího způsobu, jakým se Čína snaží ovlivňovat evropský informační prostor. A právě proto se tím musí Evropská unie zabývat,“ dodal. Obrátil se v této souvislosti i na čínské velvyslanectví v Praze.