Nezaměstnaných Čechů přibývá. Ohroženi jsou hlavně lidé před důchodem

Milena Gajdošová se na podzim přestěhovala z Kroměřížska do Havířova, aby byla blíž svému synovi a jeho rodině. Od té doby nemůže najít práci. „Čtrnáct let jsem pracovala jako prodavačka, třeba i na trzích. Myslela jsem, že najít podobnou práci bude jednoduché, zvlášť když můžu dojíždět i do vzdálenějšího okolí. Ale zatím mi to ještě nikde nevyšlo. Jako šedesátnice už asi nejsem pro zaměstnavatele atraktivní,“ krčí rameny Gajdošová, která už několik let pobírá také invalidní důchod.

Ráda by ještě byla pracovně aktivní hlavně kvůli kontaktu s lidmi a zbývající čtyři roky do starobního důchodu si vydělávala stejně jako její přátelé.