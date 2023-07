Když politici mluví o digitalizaci, většinou jedou v televizi v pozadí ilustrační záběry na lidi, co se koukají do chytrých telefonů, na blikající krabičky v datových centrech nebo antény mobilních operátorů. Z toho je vidět, co si editoři v médiích představují, že ta „digitalizace“ vlastně je.

Je to dost daleko od pravdy. Je totiž jeden sektor, bez kterého by žádná digitalizace a e-government a moderní technologie nebyly – a to jsou telekomunikace.