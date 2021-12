Interval pro třetí dávku se zkrátí už od 50 let věku, řekl Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví příští týden zkrátí interval pro třetí dávku vakcíny proto covidu pro lidi starší 55 let, potažmo už od 50 let věku. Ve čtvrtek to v Rádiu Impuls řekl šéf resortu Adam Vojtěch.