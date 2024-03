Nižší tresty za drogy i alimenty. Novela trestního zákoníku má vyprázdnit vězení

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Kdo neplatí alimenty, už do vězení nepůjde. Za pěstování marihuany pro vlastní potřebu maximálně půl roku za mřížemi. Opakované drobné krádeže nově už bez spodní hranice trestu. Nižší trest za propagaci terorismu i za podvod. U majetkových a hospodářských trestných činů více domácího vězení a peněžitých trestů. To jsou nejzásadnější změny v trestním zákoníku, jehož novelu právě ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení.