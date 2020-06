Sněmovna rozhoduje, zda bude trestné vydělávat na šíření nacistických symbolů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Z masových vrahů nelze dělat byznys,“ zdůvodnil Bartošek svůj návrh, jímž reagoval na prodej kalendářů, triček nebo hrnků s portréty představitelů nacistické třetí říše. Nelze je podle něho postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus.



Ministryně spravedlnosti Marie Benešová už dříve Bartoškovu iniciativu podpořila. Šokovaly ji ale navrhované trestní sazby. Nejvyšší by činila až osm let vězení. Nynější výklad, že tyto aktivity nelze podle nynějšího práva stíhat, poslanec ODS Marek Benda pokládá za cynický a obskurní.

Změnu se Bartošek snaží včlenit do vládního návrhu, který má umožnit častější ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů vězení.



Prodloužit by se podle vlády měly lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.



Dohodu o vině a trestu by bylo možné podle návrhu vlády uzavřít u všech trestných činů, i u zvlášť závažných. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro lidi, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.