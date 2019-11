Policie bude moci sestřelit dron, třeba když ponese bombu, navrhuje vláda

Drony bude moci policie zachytit, zastavit s pomocí dravců nebo v krajním případě bezpilotní letouny sestřelit.



„Pokud by policie získala informaci, že k Václavskému náměstí míří dron, který má podvěšenou pětikilovou bombu, tak to je asi přesně ten moment, kdy by ho policie sestřelila,“ řekl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Jako důkazy nově i informace od tajných služeb

Nově mají podle vlády v trestním řízení pomáhat i informace od tajných služeb. „To, co získá tajná služba, bude moci policie využít,“ řekl také ministr vnitra. Má se to týkat přísně vymezeného spektra trestných činů, například terorismu či vyzvědačství.



Nyní mohou zpravodajské služby pouze upozornit orgány činné v trestním řízení na možnost, že někteří lidé páchají trestnou činnost. Policie pak může zahájit řízení a při prověřování opatřit vlastní důkazy. Využívání informací od zpravodajských služeb omezuje rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, podle kterého takovéto informace nebyly ve smyslu trestního řádu získány zákonným způsobem.

„Jsme přesvědčeni, že postupujeme v rámci tohoto judikátu. Jde o to, aby když v případě nějakého teroristického činu zajistí tajná služba důkazy, aby byly použitelné a nehrozilo, že bez nich tento pachatel odejde od soudu,“ řekl Hamáček.