Neziskovky a ex-úředníci ministerstva mají trable kvůli dotacím. Pomsta, míní Bartoš

Kauza skupiny úředníků, kteří byli podle trestního oznámení propojeni s neziskovými organizacemi, započala podle ministerstva loni v dubnu, kdy dolní komora schválila zákon o sociálním bydlení.
Podle resortu mohlo dojít ke zneužití pravomoci úředních osob při zvýhodňování jedné organizace, a to při rozdělování veřejných prostředků. Trestní oznámení bylo podané 17. června, uvedlo ministerstvo.
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Ministerstvo v dokumentu tvrdí, že po schválení zákona vznikla organizovaná skupina, která ovlivňovala rozdělování dotací. Neziskové organizace také podle resortu peníze údajně používaly na jiné účely, než na jaké byly určeny. Organizace bojují například proti bytové nouzi.
„Takové informace se k nám nedostaly,“ uvedl pro CNN Prima NEWS zástupce Platformy pro sociální bydlení Mikoláš Opletal. „Nemáme v ruce ani žádný papír, který by mluvil o tom, co přesně bychom měli udělat. Určitě jsme se ničeho nedopustili, naše financování je kompletně transparentní,“ sdělil Opletal a doplnil, že všechny peníze, kterými Platforma pro sociální bydlení disponuje, pocházejí z otevřených výběrových řízení.
Platforma pro sociální bydlení zastupuje nevládní neziskové organizace, odborníky i zástupce veřejnosti. Věnuje se především tématům sociálního bydlení a lidských práv.
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Exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se hájí, že úředníci byli do služebního poměru přijati na základě výběrových řízení. „Já si nejsem vědom, že by za mého působení docházelo k jakémukoliv ohýbání čehokoli ve prospěch jakékoli organizace,“ řekl pro CNN Prima NEWS.
Současná ministryně Zuzana Mrázová podle něj „vytáhla do velkého boje“ proti zákonům, které byly na resortu připravené. „Myslím si, že je to spíše osobní vůči lidem z Platformy,“ míní exministr.