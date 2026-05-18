Přiznal krádež v deseti letech. Věznice mají napravovat, ne jen trestat, uvedl Pavel

  17:53
Smyslem trestní politiky by mělo být nejen potrestání prohřešků proti pravidlům, ale především náprava. Vězni mají dostat druhou nebo další šanci na návrat do společnosti. Prezident Pavel to v pondělí uvedl na křtu knihy Kriminálnice, kterou napsala současná šéfka Probační a mediační služby a někdejší ředitelka ženské věznice Gabriela Slováková.
Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Příběhy odsouzených pachatelek trestných činů zachytila autorka na základě rozhovorů s ženami ve vězení.

„Mnoho z nás má stále zažitý Dostojevského Zločin a trest, tedy že ten, kdo se prohřeší, by měl zůstat ve vězení, dokud nezčerná,“ podotkl prezident v pražské kavárně Café Therapy. Připomněl, že lidé se ocitnou na scestí z různých důvodů. „Mnohdy se dostanou do problémů, ani neví jak, a cesta dolů je vždycky mnohem rychlejší než cesta nahoru,“ řekl Pavel. Podle něj je zapotřebí mít na paměti, že vězni potřebují v první řadě pomoc.

Na otázku moderátorky se prezident přiznal k tomu, že v deseti letech „podlehl kouzlu kroužkového bločku“ v sídlištním papírnictví a ukradl ho. Doma ho trápilo svědomí a svěřil se mamince, která ho poslala, aby šel zboží vrátit. Prodavačka ho podle něj nakonec pochválila, řekla mu, že každý dělá chyby, a bloček mu dala za odměnu.

Kniha Kriminálnice nabízí nejen pohled do života za mřížemi, ale také vhled do fungování českého vězeňství a probační služby. Otevírá téma předsudků, selhání i druhých šancí. Podle Slovákové vznikala její literární prvotina dlouho. „Nosila jsem ji v sobě jako tíhu, která se nedá odložit, dokud ji nevyslovíte nahlas. Je o ženách, které jsem potkávala každý den za zdmi věznice ve Světlé nad Sázavou. O ženách, které selhaly – někdy strašně moc, jindy méně, přesto v nich zůstalo něco křehkého,“ popsala.

Slováková působila ve Vězeňské službě od roku 2003, po dlouholetém řízení ženské věznice ve Světlé vedla i Věznici Kuřim. Poté šéfovala odboru trestní politiky ministerstva spravedlnosti. V čele probační služby je od loňského dubna. Je také iniciátorkou charitativního běhu Yellow Ribbon Run, který letos pojedenácté propojí veřejnost, odborníky i lidi s osobní zkušeností s výkonem trestu.

Podle statistik Vězeňské služby je aktuálně za mřížemi 1720 žen z celkového počtu 18 941 vězňů. Prezident se o stav českého vězeňství zajímá od počátku svého mandátu. S experty na tuto problematiku včetně Slovákové se setkal u kulatého stolu na Hradě v srpnu 2024 a poté konstatoval, že situace přeplněných věznic je velmi vážná.

Upozorňoval na vysokou recidivu a mimo jiné hovořil i o potřebě vytvoření strategických dokumentů k trestní politice státu. Do komplexního řešení by se podle něj měla zapojit ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zdravotnictví či školství.

