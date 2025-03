Soud potrestal muže 7,5 lety vězení za rozesílání antisemitských výhrůžek

„Pan obžalovaný si v hlavním líčení často protiřečil. Uváděl, že podání byla reakcí na postup orgánů činných v trestním řízení proti němu. Pak ale nedává smysl, proč by jeho manželka jako jediná podávala podání, která se týkají výhradně jejího manžela,“ konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Pavla Hájková.

Připomněla výpověď Rusovy manželky, která řekla, že se Rusa bála a že ji fyzickým i psychickým násilím nutil k rozesílání textů a opravování pravopisu. Z autorství dokumentů usvědčili Rusa i jeho příbuzní a soused, a to na základě jeho „zvláštního a těžko napodobitelného“ stylu projevu.

Pražský IT specialista se vedle zmíněných trestných činů podle rozsudku dopustil také vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci a rovněž na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob a křivého obvinění. Hrozilo mu za to až 15 let vězení, státní zástupce pro něj žádal devět let za mřížemi.

Rus, který je ve vazbě, se vyhlášení rozsudku zúčastnil na dálku prostřednictvím videokonference. Chvílemi hlasitě vzlykal. K hlavnímu líčení, které začalo v prosinci 2023, si nosil dvě velké tašky plné dokumentů a poznámek, jež využíval k neobvykle obsáhlé obhajobě.

Obžaloba tvrdí, že Rus začal v dubnu 2021 rozesílat institucím nejrůznější elektronická podání v textové i obrazové podobě. Poukazoval v nich na existenci domnělé zločinné skupiny židovského původu, v níž podle něj působí i „židovští státní zástupci“.

Tvrdil, že „Prozatímní odbojová rada českých a moravských zemí“ vykoná na konkrétních soudcích, státních zástupcích a policistech popravy stětím na základě již vydaných rozsudků „revolučního odbojového soudu“. Hrozil také bojovými operacemi jednotek se záměrem změnit demokratické uspořádání a ústavní zřízení státu.

Adresáty textů se staly nejen soudy a státní zastupitelství po celém Česku, ale také obecní úřady měst, školy od mateřských až po univerzity, Bezpečnostní informační služba, Národní bezpečnostní úřad, policejní centrála nebo Úřad průmyslového vlastnictví. Předčítání výrokové části rozsudku zabralo soudkyni přes dvě hodiny, ačkoliv část textů promítala.

„Vládnoucí mafie vydává rozkazy k popravám příslušníků skutečné politické opozice. Tyto popravy jsou následně vykonávány státními orgány. Celá země je poseta mrtvolami zrůdné mafie,“ napsal mimo jiné Rus. „Židovská mafie ovládá český stát, mají podporu sionistického státního aparátu státu Izrael, který řídí českou politiku a výrobu a distribuci českých zbraní, a tito zločinci na území jakoby Českého státu mají podporu Mosad,“ pokračoval jindy.

„Kradou jako straky, lžou jako nestvůry z vesmíru,“ dodal. Veškeré texty, obrázky a koláže s nenávistným, antisemitským a výhrůžným obsahem byly dostupné na webu, který si podle obžaloby založil právě Rus. Podle znalců je příčetný, má ale poruchu osobnosti a tendenci k chorobnému zkreslování informací.

Rusova manželka uzavřela se státním zástupcem již dříve dohodu o vině a trestu. Za pomoc s šířením výhružných antisemitských oznámení přijala podmíněný trest 18 měsíců se zkušební dobou na 2,5 roku. Žena se skutků dopustila ve stavu snížené příčetnosti.

Vystudovaná veterinářka u soudu uvedla, že manželovo původně relativně normální chování se dramaticky proměnilo v souvislosti s jeho prvním trestním stíháním, které se týká ublížení na zdraví Rusově matce se smrtelným následkem a které zatím pravomocně neskončilo.