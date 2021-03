Otrávené nástrahy i hřebíky v uzeninách. Jedy na psi číhají také na polích

Jak se pozná otrava Varovnými příznaky jsou: intenzivní zvracení a průjem, krvácení z tělních otvorů a sliznic bez známek poranění, krev v moči, dušnost, náhlá otupělost, slinění, třes, křeče, kolaps.

Příznaky otravy se odvíjejí od typu a dávky toxické látky, jsou tak velmi různorodé. „Například - u jedu na slimáky jsou to zvýšené slinění a křeče, u antikoagulačních rodenticidů krvácivé stavy (ale až několik dní po pozření jedu), u karbamátů zvýšené slinění, zvracení, průjem, nervové příznaky. Situaci komplikuje i fakt, že podobnými příznaky (zvracení, krvavý průjem, slinění) se mohou projevovat i jiná onemocnění, která s otravou nemají nic společného,“ popsala Šinová. U jakékoli otravy jde vždy o čas. „Nejčastěji majitel zjistí, nebo má podezření, že pes snědl něco podezřelého či nevhodného doma či na procházce. V tom případě je nutné co nejdříve vyvolat zvracení – ideálně do 30 minut od pozření, dokud je podezřelá látka ještě v žaludku. K vyvolání zvracení po domácku lze použít po lžičkách podávaný peroxid vodíku nebo hořčici podanou na kořen jazyka. Pozor - zvracení se nesmí vyvolávat při podezření na požití leptavých látek, mohlo by dojít k vážnému poškození sliznice,“ upozorňuje odbornice. Veterináři majitelům doporučují, aby je vyhledali vždy, když pozorují u svého zvířete nečekaný, náhlý nástup zdravotních potíží.