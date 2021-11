V osmi letech mu transplantovali ledvinu. Nyní jako chirurg pomáhá ostatním

Rastislav K. pochází z Košic, kde byl od šesti let v rukou lékařů - dětských nefrologů, kteří sledovali jeho zdravotní stav. Měl totiž problémy s ledvinami. Vzhledem k tomu, že v té době transplantaci ledvin u dětí prováděli ve Fakultní nemocnici Motol, skončil v péči tamních lékařů. V té době v Motole proběhlo úspěšně na 16 transplantací ledvin u dětí, sám Rastislav tuto operaci podstoupil v roce 1986, kdy mu bylo 8 let.

„Personál byl v Motole skvělý. Chodil jsem tam i do školy,“ vzpomíná nyní třiačtyřicetiletý muž. Rodiče jej navštěvovali každý týden, dojížděli až z Košic.



Nyní má za sebou dokončené studium na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích se specializací na chirurgii. „Chodil jsem od druhého roku na medicíně asistovat a koukat se na transplantace, byl jsem i na stáži v IKEMu,“ uvedl.

Během studií na gymnáziu se rozhodl, že půjde studovat medicínu. Sám přiznává, že vliv na jeho rozhodnutí mohlo mít i to, že byl v kontaktu s nemocničním prostředím. Jako chirurg samostatně operuje od loňského léta. Za sebou má 15 transplantací ledvin, včetně jedné transplantace u dítěte.

Jeho život po transplantaci vypadá vcelku normálně, musí jen chodit na pravidelné prohlídky. Vzhledem k tomu, že je sám lékař, má to s prohlídkami lehčí. „Jsem s lékaři v trochu jiném kontaktu, takže si s kolegy domluvím prohlídku. Není to tak, že bych dostal zprávu s tím, že musím přijít v konkrétní termín,“ uvedl.



V hlavní roli ledviny

Nejčastějším transplantovaným orgánem u nás jsou právě ledviny. Program transplantací u dětských příjemců zahájili ve Fakultní nemocnici Motol v roce 1981. Pokrývá potřeby celého Česka, je tak nazýván programem národním a právě letos slaví 40 let.

Není to jediné výročí, které se s transplantací ledvin pojí. Letos je to také dvacet let od první úspěšné transplantace ledviny dítěti od živého dárce. Tehdy Jitce Hubáčkové darovala ledvinu její maminka Vlasta.

„Dosud bylo odtransplantováno 322 ledvin. Ročně jde zhruba o deset pacientů,“ uvedl Jan Burkert, tamní primář Oddělení transplantací a tkáňové banky. Mezi třístovkou úspěšných transplantací je i příběh jedenáctiletého Matouše, který podstoupil transplantaci před třemi roky.

V 8 letech byla Matoušovi transplantovaná ledvina od neživého dárce. (3. listopad 2021)

V prvním roce věku mu totiž zvýšené jaterní testy odhalily nález parenchymové léze ledvin. Ve dvou letech mu proto byla provedena biopsie jater, která potvrdila jaterní fibrózu.

Transplantace ledvin v ČR První transplantace ledviny byla provedena v Hradci Králové v roce 1961



První úspěšná transplantace ledviny byla provedena v roce 1966 v IKEMu, prvním transplantovaným pacientem se stal Karel Pavlík

V roce 1980 vznikl dětský dialyzační program

První úspěšná transplantace ledviny dítěti od živého dárce proběhla v Motole v roce 2001 Transplantace ledviny podle odborníků představuje nejoptimálnější náhradu funkce ledvin v případě jejich chronického selhání. Funkce ledvin může dočasně nahradit také dialýza. Nejčastější diagnózou, která vede ke konečnému stádiu chronického selhání ledvin jsou vrozené vady ledvin.



A aby toho nebylo málo, lékaři odhalili také sníženou funkci ledvin. Genetické vyšetření o tři roky později odhalilo dědičné onemocnění, které postihuje jak játra, tak ledviny. V sedmi letech tak musel být malý Matouš připojován na dialýzu.

O rok později dostal ledvinu od neživého dárce. „Bylo mi osm let, bylo to 8. 8. 2018,“ vzpomíná nyní. Sám říká, že v době, kdy byl připojen na peritoneální dialýzu, tedy na dialýzu, která probíhá během noci, nemohl tolik sportovat. „Hraju tenis, běhám a rád hraju fotbal s kamarády,“ popsal. Nyní musí pravidelně chodit každý měsíc na prohlídky.

Na ledvinu se čeká měsíce

Dítě obvykle po transplantaci stráví v nemocnici tři až čtyři týdny. Podle odborníků se většinou vrací do školy po osmi týdnech od transplantace. Kromě pravidelných prohlídek se pak musí dodržovat pitný režim a určitá minimální omezení ve stravě.

„Někteří pacienti mají po transplantaci tendenci k nadváze. Nedílnou součástí našich doporučení jsou proto fyzická aktivita a racionální strava. Jde nám především o to, aby pacient mohl vést po transplantaci běžný život s co nejmenším množstvím omezení,“ popsal Jakub Zieg, vedoucí lékař Národního programu transplantace ledvin u dětí a nefrologického oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.



Pro transplantaci ledvin u dětí platí určitá pravidla. V České republice se transplantují děti s váhou nad 10 kilogramů. Průměrný věk dětského příjemce ledviny je 13 let. „Průměrný věk dárce je 35 let. Čekací doba se pohybuje okolo 6 až 8 měsíců,“ dodal Burket s tím, že tento čas je relativně krátký. V jiných zemích se čeká na ledvinu i roky.



Přibližně 10 procent transplantovaných pacientů získává orgán od žijícího dárce. Dárcem ledviny je ve většině případů dospělý zemřelý dárce.

Podle Burketa jsou rodiče dárci ledvin přibližně v 16 procentech případů. „Snažíme se do procesu vždy dostat i rodiče, potažmo příbuzné, protože žijící dárce je ten ideální. Ne vždy je tam ale imunologická shoda, ne vždy jsou rodiče něco takového ochotni podstoupit,“ popsal s tím, že děti často nemají nemocné jen ledviny, ale mají i další onemocnění.

U některých pacientů se také může stát, že v budoucnu budou muset podstoupit takzvanou retransplantaci. „My se nebavíme o přežívání dětí nebo pacientů jako takových. Bavíme se o přežívání štěpů a s tím spojenou kvalitu života. To, že ledvina selže, se stává,“ popsal Burket.

Pokud štěp selže, je u pacienta opět zahájena dialyzační léčba a poté se provede retransplantace. „Většinou se tak naštěstí stává až po mnoha letech, nejčastěji až po dosažení dospělosti,“ dodal primář. To se například stalo Rastislavovi. Ten se na operační sál kvůli ledvinám vrátil v roce 2001.