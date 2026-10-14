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Brusel nám potvrdil, že Babiš je ve střetu zájmů, uvedla protikorupční organizace

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  11:15
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
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Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
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Evropská komise napsala protikorupční organizaci Transparency International v reakci na její květnový podnět, že český premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a jím přijatá opatření ho dostatečně neřeší. Obsah dopisu od ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova organizace (DG Agri) dnes zveřejnila v tiskové zprávě.

Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což Transparency International ale nepovažuje za dostatečné řešení a obrátila se kvůli tomu na unijní instituce. Evropská komise v září kvůli potenciálnímu Babišovu střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.

„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Evropská komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala Transparency International vyjádření šéfky DG Agri Elisabeth Wernerové v dopise, který v září od ní obdržela.

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Podle šéfa Transparency International Davida Kotory tak dala Evropská komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů. Premiér už dříve ale uvedl, že tak učinil.

DG Agri podle protikorupční organizace v dopise také upozornila, že Evropská komise přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy unie „včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav“. Hodlá rovněž dál sledovat, zda jsou současné systémy řízení a kontroly v Česku nastaveny a fungují tak, aby provádění společné zemědělské politiky v Česku neovlivnil žádný střet zájmů.

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Transparency International svůj podnět kvůli možnému Babišovu střetu zájmů adresovala vedle DG Agri i Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).

Minulý měsíc Evropská komise kvůli nedostatečnému řešení možného střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V dopise určeném českým úřadům současně poukázala i na to, že potenciálními příjemci fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle Evropské komise k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš trvá na tom, že fond nevlastní.

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Babišův Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.

4. prosince 2025
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