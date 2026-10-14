Brusel nám potvrdil, že Babiš je ve střetu zájmů, uvedla protikorupční organizace

Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což Transparency International ale nepovažuje za dostatečné řešení a obrátila se kvůli tomu na unijní instituce. Evropská komise v září kvůli potenciálnímu Babišovu střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Evropská komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala Transparency International vyjádření šéfky DG Agri Elisabeth Wernerové v dopise, který v září od ní obdržela.
|
Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér
Podle šéfa Transparency International Davida Kotory tak dala Evropská komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů. Premiér už dříve ale uvedl, že tak učinil.
DG Agri podle protikorupční organizace v dopise také upozornila, že Evropská komise přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy unie „včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav“. Hodlá rovněž dál sledovat, zda jsou současné systémy řízení a kontroly v Česku nastaveny a fungují tak, aby provádění společné zemědělské politiky v Česku neovlivnil žádný střet zájmů.
|
„Obelhal národ i prezidenta.“ Opozice tepe Babiše po verdiktu Bruselu, ozval se i Hrad
Transparency International svůj podnět kvůli možnému Babišovu střetu zájmů adresovala vedle DG Agri i Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).
Minulý měsíc Evropská komise kvůli nedostatečnému řešení možného střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V dopise určeném českým úřadům současně poukázala i na to, že potenciálními příjemci fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle Evropské komise k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš trvá na tom, že fond nevlastní.
|
Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy
Babišův Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj Evropské komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.
|
4. prosince 2025