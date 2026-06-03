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Babiš dál čelí střetu zájmů, tvrdí protikorupční organizace. Obrátila se na EU

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  14:46
Kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) podala protikorupční organizace Transparency International podnět k institucím Evropské unie. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje organizace za dostatečné řešení, oznámil výkonný ředitel Transparency International David Kotora. Babiš ve středu v reakci uvedl, že jeho řešení je nadstandardní a vše je v pořádku.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Transparency International v ČR
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Státní zemědělský intervenční fond zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Podle Transparency International však nejsou analýzy objektivní.

Transparency International v podnětu uvádí, že Státní zemědělský intervenční fond vědomě postupuje ve prospěch holdingu Agrofert, Babiše a jeho potomků a upřednostňuje jejich zájmy před ochranou evropských finančních prostředků. „S ohledem na to žádá oznamovatelka Evropskou komisi, aby využila veškeré jí svěřené pravomoci k zjednání nápravy či alespoň k učinění objektivních závěrů o této situaci,“ napsala organizace.

Střet zájmů je vymyšlená věc proti mně, řekl Babiš. Rakušana spojil se zločinem

Poté, co fond přejde pod rodinnou správu Babišových potomků, bude podle organizace rodina premiéra přímo benefitovat z rozhodnutí, která přijala Babišova vláda a podřízené instituce. Fond podle Transparency International také nesplňuje požadavky slepého fondu, podle organizace také fond zřejmě nevznikl v souladu s českým právem.

Babiš ve středu uvedl, že je určitě vše v pořádku. „Já jsem to vyřešil naprosto nadstandardně. Střet zájmů všech politiků v Evropě je řešen úplně jinak. To, co jsem udělal já, je naprosto v pořádku,“ řekl.

Podnět poslala Transparency International v pondělí Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri), Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).

Stopka dotací kvůli Babišovu střetu zájmů se týká i zemědělství, tvrdí EU

Evropská komise nedávno v dopisu českým úřadům požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů premiéra. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla komise. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.

Seznam Zprávy koncem května uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond holdingu na dotacích téměř 200 milionů korun.

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