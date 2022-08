Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI

„Na problematiku České republiky jakožto tranzitní země pro praní špinavých peněz poukazujeme nejen my, ale i celá řada mezinárodních institucí, a to již dlouhou dobu. Je to ale poprvé, co ČR zdánlivě figuruje jako cíl oněch špinavých peněz,“ uvedl vedoucí analytik TI Marek Chromý.

Jedna z cest pro špinavé peníze vedla podle TI přes ruské a kyperské rozhodčí soudy. Organizátoři schématu uzavírali přes ruské skořápkové firmy falešné smlouvy o koupi směnek nebo eurobondů od českých společností.

Když platba za cenné papíry nedorazila, české společnosti přistoupily k rozhodčím řízením u předurčených ruských či kyperskou soudů. Jakmile získaly exekuční titul, staly se ruské společnosti dlužníkem a mohly tak převádět špinavé peníze do Česka pod záminkou splácení dluhů. Podle Transparency International se tímto způsobem podařilo z Ruska dostat mezi roky 2014 a 2015 přes 35,5 milionů eur, tedy kolem 968 milionů korun.

Druhé schéma bylo založeno na tradičnějším způsobu praní špinavých peněz pomocí obchodních aktivit - falešných nebo nadhodnocených obchodech se strojní technikou. Přitom žádné takové zboží se nikdy do Česka nedostalo. Podle IT se takto z Ruska v letech 2014 až 2016 podařilo dostat víc než 78 milionů eur, tedy přes 2 miliardy korun.

Podle Transparency v případu figurují totožné fyzické a právnické osoby jako v případu Bottle Laundromat. V něm se praly ruské špinavé peníze pomocí fiktivních obchodů s repasovanými stroji na výrobu PET láhví. Mezi roky 2014 a 2016 se díky němu podařilo z Ruska dostat nejméně 820 milionů dolarů, tedy přes 20 miliard korun. Peníze skončily po celé Evropě, nejvyšší částky například na Kypru či ve Velké Británii. Peníze skončily však i v Česku.

„Při mapovaní vlastnických struktur za účelem odhalení koncových příjemců schémat, našli vyšetřovatelé stopy vedoucí ke dvěma vlivným ruským oligarchům. Prvním je miliardář a většinový majitel konglomerátu SAFMAR Group Michail Gucerijev,“ uvádí organizace. Druhým mužem je pak miliardář a Putinův zeť Kirill Šamalov. Oba muži jsou nyní na sankčních seznamech EU.

Transparency International Česká republika patří k mezinárodní síti nevládních organizací Transparency International. Jejím cílem je mapovat stav korupce v Česku a aktivně přispívat k jejímu omezování.

Česko je dlouhodobě považovaná na mapě organizovaného zločinu z východu za ideální destinaci pro praní špinavých peněz. Loni se například v médiích objevil případ, kdy majitel směnárny v Ústí nad Labem během posledních 15 let do banky odnosil eura v hotovosti v přepočtu za téměř 90 miliard korun. Peníze poté ihned vybíral v dolarech. Policisté případ prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, nakonec případ odložili.