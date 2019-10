Transparency podalo podnět na přezkum verdiktu o Babišově střetu zájmů

„Podnět k přezkumu rozhodnutí je směřován na ministerstvo spravedlnosti, které v této věci jako gestor zákona o střetu zájmů posoudí, zda bylo rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy. Jedná se v podstatě o dozor v rámci správního řízení,“ uvedl právník TI Jan Dupák.

„Současně jsme s ohledem na to, že krajský úřad sám zaslal věc i nejvyššímu státnímu zástupci, považovali za důležité naše argumenty sdělit i jemu, aby měl k dispozici kompletní pohled na věc, až bude rozhodovat o eventuálním podání žaloby ve veřejném zájmu,” doplnil.

Transparency v tiskové zprávě uvádí hlavní pochybnosti v celkem šesti bodech. Mezi nimi TI zmiňuje i reorganizaci krajského úřadu, kterou označuje za vysoce nestandardní.



„Krajský úřad v pravomocném rozhodnutí svévolně vykládá jednoznačné ustanovení zákona o střetu zájmů,“ píše také TI.

Na Zemana i ministerstvo se před týdnem obrátil také úředník ze středočeského úřadu, který o zastavení řízení rozhodl. Helena Frintová z úřadu uvedla, že tak učinil na základě tlaku médií a politiků, kteří vyžadovali přezkum rozhodnutí.



Správní řízení se týkalo údajného přestupku proti zákonu o střetu zájmů.

Premiér Andrej Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Bránil se tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Středočeský úřad řízení pravomocně zastavil, podle něj nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kritici poukazovali na to, že středočeské hejtmanství řídí hnutí ANO.

