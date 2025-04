Pomlázka bolí, ponižuje ženy a baví hlavně muže, říká nový průzkum

Velikonoce jsou pro většinu Čechů především příležitostí k setkání s rodinou a přáteli, tradiční křesťanský rozměr těchto svátků ustupuje do pozadí. Podle aktuálního průzkumu agentury NMS Market Research plánuje návštěvu kostela jen devět procent lidí. Zato čtvrtina obyvatel se zapojuje do tradice šlehání pomlázkou – a to i přesto, že zejména ženy ji vnímají velmi negativně.

Celkem 80 procent Češek uvedlo, že pomlázku nemá rádo. Třetina se jí vyhýbá úplně, zbytek ji sice akceptuje, ale s nelibostí. Negativní zkušenosti přitom nejsou ojedinělé – 44 procent žen zažilo při šlehání bolest, 25 procent odneslo pomlázku modřinami a 19 procent se cítilo poníženě nebo bezmocně.

„Oblíbenost pomlázky klesá s věkem, výjimkou jsou mladí muži. U mužů z generace Z je její obliba nejvyšší – 64 procent,“ uvedla autorka průzkumu Lucie Režná. Naopak mezi ženami se pomlázka těší jen minimální podpoře napříč všemi věkovými skupinami.

Z výzkumu dále vyplývá, že muži pomlázku a koledu častěji spojují s pitím alkoholu, 14 procent mužů to přímo plánuje, oproti pouhým čtyřem procentům žen. Vlastní pomlázku by si dokázala uplést polovina českých mužů a třetina žen.

Tradiční velikonoční výzdobě a přípravě svátečních jídel se věnuje 40 procent domácností, častěji ženy. Naopak více než čtvrtina lidí v Česku Velikonoce vůbec neslaví. Tento postoj je častější u mužů (30 %) než u žen (22 %).