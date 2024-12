Mikuláše dřív provázeli čáp a Krtice. Děti zkoušel z věrouky, čerti je topili

Dnešní děti by se asi divily, jak kdysi vypadala návštěva Mikuláše. Čerta ani anděla s sebou zpočátku nevodil, zato zkoušel mládež z katechismu. Doprovázely ho též děsivé masky, které lekaly děti, cpaly je do pytlů. Když se k družině připojil čert, oblékl se do ježčích kůží a píchal s ní zlobivá děvčata. Kdo se neuměl modlit, toho topil v rybníku.