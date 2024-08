Zemřel člen party žlutých trabantů. Ne vždy zvládal boj se svými démony, uvedli kolegové

Trabantem mezi kontinenty či žlutý cirkus je skupina nadšenců, která cestuje po světě ve svých žlutých trabantech. V neděli však oznámili smutnou zprávou, zemřel jeden z jejich členů Radek.

„Měl přijet Radek, ale nepřijede, už nikdy. Některé zprávy působí tak neuvěřitelně, že vám připadají, jako špatný vtip. Taková přišla předevčírem od Poláka, se kterým jsem si naposledy psal před osmi lety,“ napsal na sociální síti Facebook šéf projektů Dan Přibáň: „Váš kamarád Radek Jona je mrtvý.“

8. dubna 2024

Cestovatelé status sdíleli také na facebookové stránce Trabantem napříč kontinenty, kde také poznamenali, že ještě před pár dny si se svým kolegou psali. „Radek, který mě vždycky rozčiloval, ale byl prvním, komu jsem se ozval, že by mohl jet na Hondě, když bylo jasné, že se nestihneme vrátit dříve, než má Markovi narodit miminko a Marek bude muset jet domů dříve.“

Radek byl podle nich takový mladší brácha. „Umí vás strašně štvát, leze vám na nervy, když si připadáte, že vám ho pověsili rodiče na krk, abyste se o něj starali a vy jen čekáte, co zase provede, ale pořád je to mladší brácha,“ přidali vzpomínku.

„Daj ochutnať“

Současně svého zesnulého kolegu označili za skutečného pankáče žlutého cirkusu. „Skutečný, protože on tak žil pořád. Někdy to bylo na hraně někdy na hraně zákona, někdy to bylo nesnesitelné, ale bylo to ryzí,“ pokračovali.

Pokud by hledali člověka, který by mohl být Šíleným Maxem, byl by to podle nich právě Radek. „Chytrý, odolný, vynalézavý, někdy až moc vyčůraný, ne vždy spolehlivý, často vlastně naprosto nespolehlivý, ale pokud by opravdu o něco šlo, chtěli jste ho mít vedle sebe. A občas zabít. Ale když je teď opravdu mrtvý, je to to poslední, co by vás napadlo,“ připomněli si a současně dodali:

„Daj ochutnať, jeho oblíbená hláška, když chtěl cokoli zadarmo sežrat a kterou používáme často a rádi, bude od teď znít jinak.Tak na tebe kamaráde, daj ochutnať.“