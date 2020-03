Svazák Kalousek a rasista Feri. Poslední výstřel adepta Pirátů do Senátu

„Tak co hrdinný svazák Kalousek a Schwarzenberg na to, že jejich spolustraník vydává rasistické posty?“ ptá se Tožička na Twitteru. Zareagoval na starý komentář Dominika Feriho, který se v úterý začal po této sociální síti šířit.



O Ferim v listopadu 2010 jeden u uživatelů napsal, že pobírá sociální dávky. Tehdy teprve čtrnáctiletý Feri na to odpověděl „Bohužel nejsem cikán, takže kde nic tu nic“.

Tožička na adresu TOP 09 dodal, že strana podle něj podporuje nebo ignoruje válečné zločiny v západní Asii a nyní podporuje porušování lidských práv i v Česku.

Tomáš Tožička (Twitter) @Tomas_Tozicka Tak co hrdinný svazák @MKalousek a @schwarzenberg_k na to, že jejich spolustraník @DominikFeri vydává rasistické posty? To že ignorují či podporují válečné zločiny v západní Asii jsme si zvykli. Teď porušování lidských práv rozjíždí @TOP09cz i u nás? https://t.co/7qWYxjB5vm odpovědětretweetoblíbit

Na samotného Tožičku se na sociálních sítích snesla vlna kritiky podobným způsobem, když se internetem začal šířit jeden z jeho 11 let starých výroků na Facebooku, ve kterých kritizoval Izrael.

Proti tomu se postavil i Miroslav Kalousek, který napsal, že by za to „rozbil hubu i vlastnímu bráchovi“.

Dominik Feri na Tožičkovo obvinění odpověděl, že se omlouvá. Není si však jistý, zda je po tak dlouhé době omluva relevantní a to, co napsal, označil za nepodařený pokus o vtip.

„Neznám Vás a nejsem povolán Vám dávat rady, ale zkuste napočítat do 10, než něco dáte na sociální sítě. Já si to od těch 14 let uvědomil, žije se mi lépe a mému okolí také,“ napsal na Twitteru.

Piráti se v pondělí na schůzi předsednictva strany rozhodli, že Tožičku požádají o stažení kandidatury v nadcházejících doplňujících volbách na Teplicku, kde budou voliči vybírat nového senátora poté, co zemřel Jaroslav Kubera z ODS.

Tožička nakonec v úterý oznámil, že kandidaturu definitivně stahuje. „Chápu postoj předsednictva, které musí prosazovat celostátní zájem. Piráti zůstávají nejrozumnější pol. stranou v PČR,“ dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se proti kritice jejich kandidáta na základě více než deset let starého výroku ohradil. „Jako Piráti jsme šli do politiky mimo jiné s cílem zvýšit úroveň politické kultury a srovnání, které nestraník Tomáš Tožička použil, je pro nás v rozporu s tímto cílem. To ovšem neospravedlňuje následné urážlivé reakce proti panu Tožičkovi nejen na sociálních sítích, které překračovaly hranice slušného chování,“ uvedl.

Krajské sdružení za Tožičkou stálo až do konce

Dodal také, že si stále stojí za důvody, pro které jeho kandidaturu původně podpořil. Podle Bartoše má za sebou mnoho projektů v oblasti sociální a rozvojové pomocí, které pomohly mnoha lidem. Tožička se dlouhodobě zabývá problémy rozvoje chudých regionů a zemí.

Proti rozhodnutí předsednictva, které po něm chce stažení kandidatury, se v pondělí ještě postavilo místní sdružení Pirátů v Ústeckém kraji. Na fóru strany se ohradila místopředsedkyně krajské organizace Kateřina Stojanová, za kterou se postavili i další členové krajského předsednictva.

„PKS ÚsK podporuje setrvání Tomáše Tožičky v jeho kandidatuře v doplňovacích volbách do Senátu v obvodu č. 32 - Teplice a jeho kandidaturu, z pozice zmocněnců, nestahuje,“ stojí na pirátském fóru.