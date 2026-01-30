Výrobci stahují z trhu šarže kojenecké výživy, mohou obsahovat toxin

Výrobci Danone, Nestlé a Lactalis Nutrition Santé stahují z trhu vybrané šarže kojenecké výživy, které mohou obsahovat zdraví dětí nebezpečný toxin. Informovalo o tom v pátek ministerstvo zdravotnictví (MZd). Firmy Nestlé, Danone a Dr.Max, která prodává výrobky Lactalis Nutrition Santé, informace zveřejnily na svých webech.
Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové byly do Česka dovezeny od poloviny prosince desítky tisíc balení těchto šarží.

„Výrobci šarže stahují z trhu, ale musíme varovat rodiče, kteří si výživu pro malé děti už pořídili, aby ji za žádných okolností dětem nedávali a vrátili ji do obchodu. Obchodníci vám vrátí peníze i v případě, že už nemáte účtenku,“ uvedla Macková. Peníze zpět lidé dostanou i za načaté balení.

Na český trh bylo dovezeno od poloviny prosince až do současnosti z Francie, Německa, Švýcarska, Nizozemska a Irska několik desítek tisíc balení kojenecké výživy, které obsahují bakterii Bacillus cereus.

„Bakterie Bacillus cereus produkuje nebezpečný toxin, který způsobuje dětem otravu. Ta se projevuje nevolností a zvracením a malé děti při nich pociťují nepříjemné křeče v bříšku,“ uvedl ředitel Odboru veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum. Příznaky se podle něj objeví jednu až pět hodin po konzumaci výživy.

Stahované z trhu jsou šarže výživy od Nestlé Beba Comfort 1 číslo 52850346AF, 51530346AE a 52620346AB, Beba Expertpro Sensitive 51560742F2, 52880742F2 a 52610742F2, Beba Supremepro 1 číslo 51460742F2 a 51720742F2, Beba Comfort 1 šarže 53020742B1 a 53160742A1, Beba Expertpro HA 2 šarže 53300742A1 a Beba Supremepro 2.

U značky Alfamino se stahují šarže 51130017Y1 a 51670017Y3, Alfamino Junior 51620017Y4 a 52760017Y2. Značka Lactalis Nutrition Santé stahuje Bebelo Milk 1, 2 a Complex Formula šarží 25020112, 25020080, 25020021, Danone šarži 2026.10.08 výrobku Nutrilon a šarže 5018004805 a 5018160999 výrobku Aptamil PROfutura Duo Pre, šarže 5018160999, 5018215144, 5018273917 a 5018383146 výrobku Aptamil Pronutra Pre a šarži 5018763752 Aptamil Pronutra 1.

