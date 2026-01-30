Výrobci stahují z trhu šarže kojenecké výživy, mohou obsahovat toxin

Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové byly do Česka dovezeny od poloviny prosince desítky tisíc balení těchto šarží.
„Výrobci šarže stahují z trhu, ale musíme varovat rodiče, kteří si výživu pro malé děti už pořídili, aby ji za žádných okolností dětem nedávali a vrátili ji do obchodu. Obchodníci vám vrátí peníze i v případě, že už nemáte účtenku,“ uvedla Macková. Peníze zpět lidé dostanou i za načaté balení.
Na český trh bylo dovezeno od poloviny prosince až do současnosti z Francie, Německa, Švýcarska, Nizozemska a Irska několik desítek tisíc balení kojenecké výživy, které obsahují bakterii Bacillus cereus.
„Bakterie Bacillus cereus produkuje nebezpečný toxin, který způsobuje dětem otravu. Ta se projevuje nevolností a zvracením a malé děti při nich pociťují nepříjemné křeče v bříšku,“ uvedl ředitel Odboru veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum. Příznaky se podle něj objeví jednu až pět hodin po konzumaci výživy.
Stahované z trhu jsou šarže výživy od Nestlé Beba Comfort 1 číslo 52850346AF, 51530346AE a 52620346AB, Beba Expertpro Sensitive 51560742F2, 52880742F2 a 52610742F2, Beba Supremepro 1 číslo 51460742F2 a 51720742F2, Beba Comfort 1 šarže 53020742B1 a 53160742A1, Beba Expertpro HA 2 šarže 53300742A1 a Beba Supremepro 2.
U značky Alfamino se stahují šarže 51130017Y1 a 51670017Y3, Alfamino Junior 51620017Y4 a 52760017Y2. Značka Lactalis Nutrition Santé stahuje Bebelo Milk 1, 2 a Complex Formula šarží 25020112, 25020080, 25020021, Danone šarži 2026.10.08 výrobku Nutrilon a šarže 5018004805 a 5018160999 výrobku Aptamil PROfutura Duo Pre, šarže 5018160999, 5018215144, 5018273917 a 5018383146 výrobku Aptamil Pronutra Pre a šarži 5018763752 Aptamil Pronutra 1.