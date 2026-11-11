Vše fungovalo v utajení v areálu bývalé šroubárny v Libčicích nad Vltavou a vše v rozměrech, jaké jsou těžko představitelné: na místě třeba měli organizátoři jedenáct tun napuštěného syntetického konopí, přes 2,6 tuny hašiše, tunu želé bonbonů a sto dvacet tisíc zabalených výrobků, stovky tisíc jointů a tisíce litrů chemikálií. Vše dostávali přes kamenné obchody i e-shopy do oběhu. Část z jejich výrobků přitom způsobila vlnu intoxikací – jde o takzvané CBD kanabinoidy, ke kterým měly přístup i děti skrze prodejní automaty.
Dlouhé roky byly zákony na CBD výrobky krátké, protože nepatřily mezi psychoaktivní látky. IDNES.cz nyní zjistila detaily razie i to, že rozprášení výrobny rozmetalo trh s kanabinoidy.
Tlačili na mě, abych dělal 200 kilo syntetického hašiše denně. Byl jsem vystavený obrovským koncentracím chemikálií, běžně jsem jezdil domů intoxikovaný a zmaštěný.