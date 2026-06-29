Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Toto je 10 nejvyšších teplot naměřených v historii Česka. Skoro všechny jsou z víkendu

Petra Škraňková
  14:38
Měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Doksaneh na Litoměřicku

Měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Doksaneh na Litoměřicku | foto: Český hydrometeorologický ústav

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
Lidé se koupou na jezu v Dobřichovicích. (28. června 2026)
Lidé se koupou na jezu v Dobřichovicích. (28. června 2026)
Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)
90 fotografií
Český hydrometeorologický ústav potvrdil nové absolutní maximum teploty vzduchu v Česku 41,9 stupně Celsia. Historické záznamy měření nejvyšších teplot jsou po uplynulém víkendu k nepoznání. Devět z deseti záznamů mají nově ročník 2026.

Je to oficiální. Nová rekordní teplota vzduchu, jaká kdy byla naměřena v České republice, je 41,9 °C. Naměřili ji na stanici Doksany v Ústeckém kraji, a to v neděli 28. června. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 z Dobřichovic u Prahy a nová hodnota je dokonce o 0,2 °C vyšší, než činí historický rekord Německa.

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ. Stanice leží v nadmořské výšce 158 m n. m. v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu.

„Měření teploty vzduchu na této stanice bylo ověřeno a porovnáno s průběhem teploty na okolních stanicích. Na základě tohoto porovnání lze konstatovat, že měření teploty vzduchu na stanici Doksany je spolehlivé,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Rekordní víkend ovládl historické tabulky

Uplynulý víkend byl podle meteorologů velmi výjimečný. V tabulce deseti nejvyšších hodnot maximální denní teploty vzduchu zaznamenaných na stanicích na území České republiky je totiž devět nových zápisů. Rekordní hodnoty byly naměřeny v sobotu 27. a v neděli 28. června 2026.

StaniceOkresMaximum
teploty vzduchu		Nadmořská výška [m n. m.]Datum
DoksanyLitoměřice41,915828.06.2026
TuhaňMělník41,016028.06.2026
DoksanyLitoměřice40,915827.06.2026
Ústí nad Labem, VaňovÚstí nad Labem40,815028.06.2026
Plzeň, MikulkaPlzeň-město40,736028.06.2026
Plzeň, BolevecPlzeň-město40,733128.06.2026
Husinec, Řež*Praha-východ40,625028.06.2026
DobřichovicePraha-západ40,420520.08.2012
Dobřany*Plzeň-jih40,334728.06.2026
Husinec, Řež*Praha-východ40,325027.06.2026
*stanice mimo standardní síť ČHMÚ

Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně naměřený 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.

V Doksanech padl tento původní teplotní rekord už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát – na prvním a třetím místě.

Sobotní rekord totiž v neděli překonaly dvě stanice, kromě Doksan se 41,9 stupni také Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni Celsia.

Klimatická změna je mimořádně rychlá a extrémy budou častější, varoval ČHMÚ

Extrémně vysoké teploty zasáhly celé území Česka. Teploty vzduchu 35 stupňů a více v sobotu zaznamenalo na 160 (63 %) a v neděli dokonce více než 200 (80 %) stanic standardní sítě ČHMÚ.

„Dosud bylo takto extrémních teplot dosaženo na největším počtu stanic 7.–8. srpna 2015, a to na cca 140 (62 %) měřících stanic standardní sítě ČHMÚ,“ uvádí meteorologové.

Rekordy padaly v Německu, Polsku i v Bratislavě. Evropa se otepluje nejrychleji

Výjimečné je podle nich také to, že rekordní vedra udeřila už v červnu. Pohled do historických záznamů jim dává za pravdu. Dosud historicky nejvyšší červnová maximální denní teplota vzduchu 38,9 °C totiž byla naměřena 26. června 2019 a 19. června 2022 na stanici Doksany.

„Pokud uvažujeme i stanice mimo standardní síť ČHMÚ, nejvyšší hodnota 39,0 °C byla zaznamenána 19. června 2022 na stanici Husinec, Řež,“ dodávají meteorologové.

Teplotní rekord pro měsíc červen byl podle jejich dat překonán velmi výrazně – i celé tři stupně Celsia.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Kroupy jako pingpongové míčky. Explozivní bouře na Prachaticku zastavila vlaky

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

29. června 2026  14:25,  aktualizováno  14:59

Hromadná otrava oxidem uhelnatým v Olomouci. Záchranáři ošetřili sedm lidí

Aktualizujeme
ilustrační snímek

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Na místě zasahují i další složky...

29. června 2026  14:49,  aktualizováno  14:56

Při střelbě ve městě Stade na severu Německa zemřelo pět lidí

Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa. (29. června...

Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa. Policie zatkla dva lidi. Další nebezpečí nehrozí, uvedla.

29. června 2026  14:05,  aktualizováno  14:54

V čele delegace na summit NATO bude Babiš, vláda dopsala na seznam i Pavla

Přímý přenos
Petr Macinka (Motoristé), premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Jaromír...

Vláda Andreje Babiše potvrdila účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. V čele delegace bude ale premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své...

29. června 2026  5:57,  aktualizováno  14:48

Na Jindřichohradecku hoří les. V náročném terénu pomáhají i Rakušané

Požár lesa v Kadolci na Jindřichohradecku. (29. června 2026)

Čeští a rakouští hasiči likvidují požár lesa na Jindřichohradecku. Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů.

29. června 2026  14:43

Toto je 10 nejvyšších teplot naměřených v historii Česka. Skoro všechny jsou z víkendu

Měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Doksaneh na Litoměřicku

Český hydrometeorologický ústav potvrdil nové absolutní maximum teploty vzduchu v Česku 41,9 stupně Celsia. Historické záznamy měření nejvyšších teplot jsou po uplynulém víkendu k nepoznání. Devět z...

29. června 2026  14:38

Muž zemřel po pádu z mostu na cyklostezku, tragédii vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Policie v Jihlavě vyšetřuje od dnešního dopoledne tragickou událost, která se stala na Brněnském mostě. Před jedenáctou hodinou z něj na cyklostezku spadl muž, který pád z velké výšky nepřežil.

29. června 2026  14:29

O jednu cestu k výhni méně. V Třinci spustili unikátního robota pro výrobu oceli

Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na...

Třinecké železárny zahájily provoz unikátního robotického pracoviště na odlévání oceli za zhruba 50 milionů korun. Jako první na světě pokrývá všechny operace po usazení pánve. Nová technologie...

29. června 2026  14:26

Kolaps Elefantů. Kvůli vedru je zradila klimatizace, dráhy část souprav odstavily

Vlaková souprava 471 (CityElefant)

České dráhy musely v pondělí na příměstských linkách Pražské integrovaný dopravy odstavit část souprav řady 471 - CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace.

29. června 2026  14:24

Pařížské márnice jsou po vlně veder plné, lidé marně shánějí místo pro zesnulé

Zouhaeir Hertelli, ředitel márnice a pohřební služby, vychází ze skladu rakví...

Každých pár minut zazvoní majiteli pařížské márnice telefon. Od chvíle, kdy rekordní vlna veder začala napříč zemí připravovat lidi o život, a obsazovat tak boxy pro uložení těl, mají pohřební služby...

29. června 2026  14:21

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Kolapsy i dehydratace. Tropický víkend zaměstnal záchranáře napříč republikou

Počet výjezdů Královéhradecké záchranné služby během tropického týdne vzrostl o...

Tropický víkend zaměstnal záchranáře napříč republikou. V sobotu po poledni, když bylo ve stínu pětatřicet stupňů, vyjížděly posádky z Moravskoslezského kraje k třiaosmdesátileté ženě. Tělesná...

29. června 2026  14:05

Agresivita u dětí roste. Přibylo násilí i jako zážitek, uvádí analýza žalobců

Po sídlišti se poflakuje pár mladých. Pendlují mezi městem a Mojžířem. Vždycky...

Kriminalita v Česku loni podle dat Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zůstala zhruba na úrovni předchozího roku. Přibývá však násilných trestných činů a státní zástupci upozorňují zejména na...

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.