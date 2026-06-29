Toto je 10 nejvyšších teplot naměřených v historii Česka. Skoro všechny jsou z víkendu

Je to oficiální. Nová rekordní teplota vzduchu, jaká kdy byla naměřena v České republice, je 41,9 °C. Naměřili ji na stanici Doksany v Ústeckém kraji, a to v neděli 28. června. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 z Dobřichovic u Prahy a nová hodnota je dokonce o 0,2 °C vyšší, než činí historický rekord Německa.
|
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Stanice Doksany patří díky své poloze mezi nejteplejší meteorologické stanice ČHMÚ. Stanice leží v nadmořské výšce 158 m n. m. v otevřené zemědělské a poměrně suché oblasti, což může vést při vhodných podmínkách k silnějšímu zahřívání vzduchu.
„Měření teploty vzduchu na této stanice bylo ověřeno a porovnáno s průběhem teploty na okolních stanicích. Na základě tohoto porovnání lze konstatovat, že měření teploty vzduchu na stanici Doksany je spolehlivé,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.
Rekordní víkend ovládl historické tabulky
Uplynulý víkend byl podle meteorologů velmi výjimečný. V tabulce deseti nejvyšších hodnot maximální denní teploty vzduchu zaznamenaných na stanicích na území České republiky je totiž devět nových zápisů. Rekordní hodnoty byly naměřeny v sobotu 27. a v neděli 28. června 2026.
|Stanice
|Okres
|Maximum
teploty vzduchu
|Nadmořská výška [m n. m.]
|Datum
|Doksany
|Litoměřice
|41,9
|158
|28.06.2026
|Tuhaň
|Mělník
|41,0
|160
|28.06.2026
|Doksany
|Litoměřice
|40,9
|158
|27.06.2026
|Ústí nad Labem, Vaňov
|Ústí nad Labem
|40,8
|150
|28.06.2026
|Plzeň, Mikulka
|Plzeň-město
|40,7
|360
|28.06.2026
|Plzeň, Bolevec
|Plzeň-město
|40,7
|331
|28.06.2026
|Husinec, Řež*
|Praha-východ
|40,6
|250
|28.06.2026
|Dobřichovice
|Praha-západ
|40,4
|205
|20.08.2012
|Dobřany*
|Plzeň-jih
|40,3
|347
|28.06.2026
|Husinec, Řež*
|Praha-východ
|40,3
|250
|27.06.2026
|*stanice mimo standardní síť ČHMÚ
Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně naměřený 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.
V Doksanech padl tento původní teplotní rekord už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. V neděli bylo ale maximum pokořeno znovu, a to o celý jeden stupeň. Doksany jsou tak v první desítce nejvyšších teplot země dvakrát – na prvním a třetím místě.
Sobotní rekord totiž v neděli překonaly dvě stanice, kromě Doksan se 41,9 stupni také Tuhaň na Mělnicku s rovnými 41 stupni Celsia.
|
Klimatická změna je mimořádně rychlá a extrémy budou častější, varoval ČHMÚ
Extrémně vysoké teploty zasáhly celé území Česka. Teploty vzduchu 35 stupňů a více v sobotu zaznamenalo na 160 (63 %) a v neděli dokonce více než 200 (80 %) stanic standardní sítě ČHMÚ.
„Dosud bylo takto extrémních teplot dosaženo na největším počtu stanic 7.–8. srpna 2015, a to na cca 140 (62 %) měřících stanic standardní sítě ČHMÚ,“ uvádí meteorologové.
|
Rekordy padaly v Německu, Polsku i v Bratislavě. Evropa se otepluje nejrychleji
Výjimečné je podle nich také to, že rekordní vedra udeřila už v červnu. Pohled do historických záznamů jim dává za pravdu. Dosud historicky nejvyšší červnová maximální denní teplota vzduchu 38,9 °C totiž byla naměřena 26. června 2019 a 19. června 2022 na stanici Doksany.
„Pokud uvažujeme i stanice mimo standardní síť ČHMÚ, nejvyšší hodnota 39,0 °C byla zaznamenána 19. června 2022 na stanici Husinec, Řež,“ dodávají meteorologové.
Teplotní rekord pro měsíc červen byl podle jejich dat překonán velmi výrazně – i celé tři stupně Celsia.