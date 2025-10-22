Totální alibismus, naštvaly Babiše změny v povolenkách. Odmítněte je, vyzval Fialu

Změny v systému emisních povolenek ETS2, které před nadcházejícím summitem unijních lídrů navrhla Evropská komise, jsou podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše nesmyslné a alibistické. Babiš, který je nyní na dovolené, ve videu vyzval dosluhujícího premiéra Petra Fialu z ODS, aby v Bruselu odmítl „zelené šílenosti“, které podle něj komise navrhuje.
Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v úterý oznámil, že Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému povolenek a představila konkrétní návrh změny legislativy. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek. Hladík řekl, že emisní povolenky neohrozí domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele.

Babiš ale tvrdí, že Fialova vláda jen dál škodí zemi a lže občanům. „Žádný strop to není, občané budou platit, pokud se to na té radě nezastaví... Je to totální alibismus,“ prohlásil o novém návrhu Babiš, jehož hnutí jedná o příštím kabinetu s hnutím SPD a Motoristy. Zopakoval, že jeho nová vláda systém povolenek odmítne, a když to unie navzdory tomu prosadí, Česko jej nezavede. „A radši se budeme soudit,“ dodal.

Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat

Premiér Petr Fiala v úterý na síti X napsal, že EK navrhla soubor konkrétních opatření, která mají omezit negativní dopady zavedení systému emisních povolenek ETS2 na občany i firmy.

„Návrhy se ubírají směrem, který jsme prosazovali, a je důležité je co nejdříve schválit,“ uvedl. Česko podle něj odmítá, aby lidem skokově zdražilo bydlení či pohonné hmoty a nový návrh EK na tuto snahu reaguje. „Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek,“ dodal.

Současně vyzval budoucí vládu, aby v této iniciativě pokračovala. „V unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům,“ míní Fiala.

Nové emisní povolenky domácnosti příliš nepocítí, říká analýza. Ne všichni souhlasí

Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.

Evropská komise podle Hladíka na ministerském jednání popsala pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. „Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní,“ řekl Hladík novinářům v Lucemburku.

Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem.

Totální alibismus, naštvaly Babiše změny v povolenkách. Odmítněte je, vyzval Fialu

