Kupte si naše víno, žádá po tornádu vinař. Jiní místo dovolené bourají dům

Kateřina Reichmannová bydlí v Břeclavi se synem, kterého má ve střídavé péči s bývalým partnerem. Ten Bydlí v Hruškách na jihu Moravy. Ve vesnici, kterou se ve čtvrtek večer prohnalo tornádo.

Jeho dům je teď zničený. Nemá střechu a statik rozhodne, jestli nebude potřeba konstrukci nakonec celou zbourat.

„Jsem šťastná, že jsme všichni naživu a syn byl u prarodičů místo v pokojíčku. Z něj nezbylo nic. Je to strašné, ale vážně jsem všichni šťastní, že jsme to přežili. Když kolem vás lítají dveře, okna a trampolíny, není to nic příjemného. Byla to opravdu hrůza. Něco podobného jsem znala tak ze Spojených států,“ popisuje Kateřina, která má pětiletého syna.



Pokojíček pětiletého syna Kateřiny Reichmannové, který byl během tornáda naštěstí u prarodičů. Z vymláceného okna jsou vidět další zničené domy v obci. (25. června 2021) Obec Hrušky patří mezi nejzasaženější. Domy nemají střechy, okna, stěny. (25. června 2021)

Ve čtvrtek byla doma, večer se jihem Moravy prohnala bouře. S ní i tornádo, které zasáhlo především Hodonínsko.

„Bývalý přítel mi volal. Když jsem přijela, byl celý od krve a strašně brečel, že o vše přišel, nikdy sem ho tak neviděla. Strašně mi děkoval, že jsem pro něj přijela,“ pokračuje Kateřina. „Oknem proletěla cihla. Má odštípnutý zub, odřeniny a rozražený ret, ale ve výsledku to vzhledem k okolnostem není tak vážné,“ dodává jedním dechem.

Obec Hrušky vypadá jak po náletu. Místo bombardérů se obcí prohnalo tornádo. (25. června 2021) Tornádo bralo všechno. Stromy, auta i domy. (25. června 2021)

Nyní je Kateřina u rodičů. I se sestrou. Ta totiž bydlí v Moravské Nové Vsi. Necelých deset minut cesty autem od Hrušek. Tornádo během večera postupovalo jejich směrem.

„Sestra měla dva měsíce zkolaudovaný dům. Teď nemá v obýváku ani okna, ani střechu a všechno je zničené. Rozbité, pod vodou, auto je také pod sutinami,“ líčí Kateřina Reichmannová.

Dům v Moravské Nové Vsi, který byl dva měsíce po kolaudaci. (25. června 2021) Dům v Moravské Nové Vsi, který byl dva měsíce po kolaudaci. (25. června 2021)

V sobotu měla z Brna se synem odlétat do Bulharska na plánovanou dovolenou. Let v 6:25 ráno ale pro ně nyní nepřipadá v úvahu.

Nikam nepoletí a zájezd za 25 tisíc korun na Slunečné pobřeží chtěla aspoň prodat přes cestovatelskou skupinu na sociálních sítích. Odezva byla obrovská, lidé se jí na proplacení zájezdu začali skládat tolik, že založila transparentní účet.

S cestovní kanceláří Fischer se původně nedohodla na stornování zájezdu, podle mluvčího společnosti Jana Bezděka to ale půjde. Cestovní kanceláře ze skupiny DER Touristik Eastern Europe umožní klientům stornovat své zájezdy bez poplatků se stoprocentní refundací.

„Klientům zasaženým ničivým tornádem vyjdeme v případě zrušení zájezdu vstříc, protože chápeme, že v této situaci potřebují využít peníze na něco jiného. To platí pro zájezdy od cestovních kanceláří Fischer, EXIM Tours i Nev-Dama,“ řekl pro iDNES.cz Jan Bezděk.

„Pokud měli klienti odjíždět v pátek či v sobotu, půjde dovolené stornovat i zpětně. Chápeme, že nyní mají klienti jiné starosti. Je potřeba se obrátit na prodejce zájezdu či call centrum,“ dodal mluvčí.



Kupte si naše víno, to teď potřebujeme

Oblast jihu Moravy je proslulá svým vínem. Mezi lidmi, které ve čtvrtek stihla silná bouře s krupobitím a na české oblasti i výjimečným tornádem, patří i vinař Jan Polách. Přišel o střechu nad hlavou, dům má také zničený. Zůstala mu zásoba sudových vín.



Jan Polách Zdravím chtěl bych všechny požádat o pomoc, Včera 24.6.2021 nám tornádo vzalo střechu nad hlavou, a nejsme sami. Každé ruce jsou zde vítány.

Polovina vesnicce je srovnána se zemí.....



Jediné co nám zůstalo, část vína, které vyrábíme a to bych vám chtěl touto cestou nabídnout.

„Jediné, co nám zůstalo, je část vína, které vyrábíme a to bych vám chtěl touto cestou nabídnout. Žádám vás jménem mé rodiny, otce, který mě vychoval a dal mi střechu nad hlavou, o kterou teď přišel. Prosím, kupte si od nás sudové víno. Je to cesta, kterou nám můžete pomoct,“ píše v příspěvku s tím, že víno může přivézt v okolí Břeclavi.

Dokládá také video, kde prochází domem bez oken, schodištěm bez stěn, rozmlácenou zahradou. V dálce ještě hřmí a blýská se.

Vinařská oblast, kterou bouře zasáhla, čítá i další vinaře. Jejich seznam na sítích sdílela Kristýna Soukupová, která ho nazvala „Tak trochu jiná pomoc pro Moravu“. Vypsaná je v příspěvku celá řada menších i větších vinařství, od kterých si lidé mohou koupit víno a přispět i trochu jinak, než v rámci dobročinných sbírek, které jsou vypsané.



KrisTýna Soukupová TAK TROCHU JINÁ POMOC PRO MORAVU!



Přátelé pojďme v těchto těžkých chvílích podpořit vinaře z nejvíce zasažených oblastí, a to koupí vína od některého místního vinaře



Nejvíce zasaženými oblastmi jsou Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves a Mikulčice.

Tornádo na jihu Moravy si vyžádalo pět obětí. Největší škody hlásí obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Do záchranných prací se v terénu pustilo na 550 hasičů, dva týmy i s těžkou technikou. Pomáhá také 56 lidí ze záchranného útvaru, dva týmy USAR po 36 lidech. Policistů zasahovalo skoro 600. Spolupracuje také armáda, 20 vojáků s technikou a dalších 150 je připravených okamžitě nastoupit podle potřeby, informoval ministr vnitra Jan Hamáček.

Do pomoci se také zapojilo Slovensko či Rakousko, kam sanitky odvážely raněné. Nemocnice v Hodoníně během noci ze čtvrtka na pátek ošetřila 83 pacientů, z toho 45 zůstalo hospitalizováno. Šest bylo s těžkými zraněními. Z nich jeden bohužel přes veškerou poskytnutou péči zemřel, jeden pacient byl s těžkým zraněním převezen do Brna, řekl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.