Co tě nezabije, to tě posílí. Lidé se vyrovnávají s následky tornáda

„V době, kdy udeřilo tornádo, jsme byli zrovna v kuchyni, ale když jsme viděli, že se nám valí altánek na prosklenou zeď, utekli jsme do zadní části domu i s dětmi,“ vzpomíná žena z jedné jihomoravských obcí. Stojí mezi ruinami svého domu a neví, co s ním bude. „V tuhle tu chvilku stále zvažujeme, jestli dojde k celkové demolici, nebo se bude dům opravovat,“ dodává zkroušeně.

Právě teď lidé z obcí od Hodonína po Hrušky řeší, jestli se budou moct pustit do oprav domů, nebo je budou muset zbourat. Někteří rozhodnutí statiků už znají. K zemi půjde třeba Dolní krčma, jedna ze dvou hospod v Hruškách. „Stavební úřady rozhodly, že se to musí celé zbourat. Je to potrhané a hrozí, že to na nás spadne,“ říká tlumeně hospodský Jiří Škrabal.



Poničené jsou i kostely. Ten v Moravské Nové Vsi bude potřebovat novou střechu. Když přišlo tornádo, farář Marián Kalina v něm zrovna sloužil mši. „Okna, která jsou z tvrdého skla, se prohýbala, jako by byla z nějakého igelitu. Prasklo první okno a tlak potom rozbil všechna další. Viděl jsem katastrofu jako nikdy v životě předtím,“ neubrání se slzám farář.

„Tak jsem Pánu Bohu v ranní modlitbě volal: Když nám dáš Panebože sílu, naši předkové dokázali ten kostel postavit za dva roky a pokud nám pomůžeš, chceme, aby za dva roky opět stál,“ přeje si Kalina.

Přes všechno neštěstí místní neztrácejí naději. „Co tě nezabije, to tě posílí. Nezabilo nás to a beru to jako nový začátek. Něco nového vybudujeme, to musím brát jako pozitivum,“ zní optimisticky další obyvatelka Moravské Nové Vsi, učitelka klavíru Jaroslava Sečkářová. Především díky spoustě dobrovolníků, kteří už týden v obcích pomáhají, bude mít brzy svou střechu opravenou.



Vlna solidarity, která se po tornádu vzedmula, všechny překvapila. Dobrovolníkům jsou velmi vděční a děkují jim. „Možná už všichni žili v tom, že lidi si nepomáhají, ale tady se ukázalo, že když je nejhůř, všichni se semknou a pomůžou si,“ říká Dominika Hájková z prvního domu v Moravské Nové Vsi.

„Já vám všem strašně moc děkuju, protože jste nás v tom nenechali, fakt díky moc, vážíme si toho,“ vzkazuje hostinský Škrabal všem, kdo přijeli nabídnout pomocnou ruku.