Vešel jsem do kuchyně podívat se z okna, co to venku tak strašně hučí. V tu chvíli se celý roh domu i s kuchyňskou linku utrhl, vzduchem létaly kusy tašek, dříví, před domem to zvedlo auto a mrštilo jím o barák. Popadl jsem ženu za ruku, zatáhl ji přes chodbu do dětského pokoje, kde si hrály dvě dcery,“ vypráví mladý táta dvouleté a devítileté dívky Daniel Janda z Mikulčič na Hodonínsku.

Vydržím opravdu hodně, ale když jsem přijížděl do obce a marně hledal věž kostela, bylo mi do breku. Marek Babisz místostarosta obce Hrušky