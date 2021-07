Prázdniny v troskách po tornádu. Dobrovolníci se sjíždějí z celé země

Když viděl Stanislav Bernát z Pardubic apokalypsu na Moravě, bez váhání vzal velký batoh a sbalil věci, jako by jel na čundr. Jen do ruky si vzal lopatu, koště a bednu nářadí. Nasedl na vlak a vydal se do Brna a odtud autobusem na Hodonínsko. „Zažil jsem povodně před lety. Vím, jak jsme jako rodina byli šťastni, když sousedé přišli pomoci vyházet nábytek z chalupy, pomoci odhazovat naplavené bláto, a proto jsem si řekl, že to musím oplatit lidem na Moravě a vyrazit,“ popisuje Bernát.

Přišlo nám správné jet pomáhat, než bychom si někde užívali, když tady je potřeba každá ruka. Jana Čechová dobrovolnice ze Soběslavi