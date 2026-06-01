Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Českem prošla o víkendu dvě tornáda, potvrdili meteorologové

Autor:
  20:27
Po čtvrtečních bouřkách Česko zasáhla dvě slabší tornáda na jihu Čech, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Jedno se objevilo v okolí Netolic, druhé u Záluží nedaleko Týna nad Vltavou. Meteorologové jejich vznik spojují s vhodnými podmínkami v atmosféře, zejména vyšší vlhkostí a výraznějším střihem větru.

Oba případy se odehrály v neděli krátce před 15. hodinou. „Vzniku tornád včera nahrávala vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější střih větru do 1 km (rozdíl v proudění mezi zemí a 1 km). Roli sehrála patrně také interakce s okolními bouřkami,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X.

První tornádo se podle ČHMÚ vyskytlo jihovýchodně od Netolic na Prachaticku, pravděpodobně v oblasti obcí Chvalovice, Babice a Strýčice. V lokalitě byly zaznamenány škody, jejichž původ ale nelze jednoznačně určit.

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Meteorologové však získali věrohodné svědectví, které výskyt tornáda potvrdilo. „Považujeme tedy tento případ za prokázaný, ačkoli jeho intenzita není přesně určena,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Druhé, velmi slabé tornádo zasáhlo obec Záluží u Týna nad Vltavou. Na místě zachytila kamera průběh tornáda. „Zde máme kromě svědectví i záběr z domovní bezpečnostní kamery, na kterém vidíme jev dobře,“ popsal ČHMÚ. Autor videa navíc poskytl rovněž podrobný popis škod, které podle odborníků na výskyt tornáda jasně ukazují.

Na jednom z radarových snímků se navíc objevil znak známý jako hákové echo, který podle meteorologů svědčí o přítomnosti rotující mezocyklóny supercelární bouře.

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Analýzu obou případů doplnila také data z mobilního radaru společnosti Meteopress. „Detailněji oba případy monitoroval i Miloslav Staněk pomocí mobilního radaru společnosti Meteopress a poskytl tak další cenná data pro analýzu obou případů,“ uvedl ČHMÚ.

Podle meteorologů vzniku tornád podpořila kombinace zvýšené vlhkosti a vhodného proudění vzduchu v nižších vrstvách atmosféry. ČHMÚ však připomíná, že slabší tornáda nejsou v České republice mimořádným jevem.

Meteorologové potvrdili dvě slabší tornáda na jihu Čech po nedělních bouřkách, jedno ohlásili svědci u Netolic, druhé nedaleko Týna nad Vltavou. (1. června 2026)
Tornádo zachycené na Jičínsku
Snímky tornáda na jihu Moravy z 24. června 2021
V Mikulčicích na jižní Moravě pokračuje odklízení trosek a sutin zničených domů čtvrtečním tornádem. (27. června 2021)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

ČEZ vyplatí akcionářům 23 miliard. Vyčlení nevýrobní části, chystá se na zestátnění

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář...

1. června 2026,  aktualizováno  20:48

Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

Lidovci, Praha sobě a Zelení zahájili společnou kampaň do říjnových komunálních...

Praha sobě, KDU-ČSL a Zelení v pondělí společně zahájili kampaň do říjnových komunálních voleb v Praze. Lídrem kandidátky a kandidátem na primátora bude bývalý náměstek pražského primátora a šéf...

1. června 2026  20:37

Českem prošla o víkendu dvě tornáda, potvrdili meteorologové

Meteorologové potvrdili dvě slabší tornáda na jihu Čech po nedělních bouřkách,...

Po čtvrtečních bouřkách Česko zasáhla dvě slabší tornáda na jihu Čech, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Jedno se objevilo v okolí Netolic, druhé u Záluží nedaleko Týna...

1. června 2026  20:27

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:16

Reakce na bláznivé časy. Norsko koketuje s členstvím v EU, napoví mu Island

Premium
Norský premiér Jonas Gahr Störe (vpravo) a předseda Evropské rady Antonio...

Islanďané budou v srpnu rozhodovat, zda budou pokračovat v rozhovorech o vstupu do Evropské unie. Téma je nyní na pořadu dne, protože ostrovní stát se táže, zda dovede současnou turbulentní dobu...

1. června 2026

Marilyn Monroe všude, kam se podíváš. Los Angeles zaplavil rekordní počet fanoušků

V kalifornském Palm Springs se shromáždilo přes tisíc lidí převlečených za...

V kalifornském Palm Springs se o víkendu shromáždilo 1037 lidí převlečených za hollywoodskou hvězdu Marilyn Monroeovou. Svým počtem překonali rekord a zapsali se do Guinessovy knihy rekordů,...

1. června 2026  19:35

Francie zatrhla izraelským představitelům účast na zbrojním veletrhu

Veletrh vojenské techniky Eurosatory v Paříži. (19. června 2024)

Francie zakázala představitelům izraelské vlády účast na letošním ročníku každoroční výstavy zbraní a obranného průmyslu Eurosatory, která se koná v polovině června u Paříže. Izraelské zbrojovky...

1. června 2026  18:54

Británie odepřela vstup levicovým komentátorům z USA. Obává se antisemitismu

Komentátor Hasan Piker vystupuje na předvolebním shromáždění demokratického...

Britská vláda odepřela vstup do země dvěma americkým levicovým komentátorům Cenkovi Uygurovi a Hasanovi Pikerovi, kteří měli tento týden vystoupit na festivalu v Londýně a na Oxfordské univerzitě....

1. června 2026  18:06

Hodiny bez sešitů, jen s tablety. Ve škole v Kladně bude žáky i učitele učit AI

Premium
Ministr Robert Plaga (ANO) navštívil Střední školu pedagogickou v Kladně. Ta...

Umělá inteligence bude dělat s nadsázkou v kladenské střední škole všechno. Bude trochu „konkurovat“ řediteli a sekretářce, učitelům, ale i těm, kteří žáky doučují. Možná i tahákům.

1. června 2026

GIBS prověřuje úmrtí vězně, údajně vypil dezinfekci s obsahem peroxidu vodíku

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle Novinek.cz druhý květnový víkend rozlil třem odsouzeným z...

1. června 2026  17:56

„Stupidní“ rozhodnutí Lipavského ohrožují Česká centra, tvrdí ministr Macinka

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka se po jednání vlády pustil do svého předchůdce v čele diplomacie, exministra zahraničí za koalici SPOLU Jana Lipavského. Jeho série...

1. června 2026  14:48,  aktualizováno  17:34

Turistická stezka podél Svatojánských proudů je kvůli nestabilitě skály uzavřena

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k...

Jednu z legendárních turistických tras v České republice museli uzavřít, kvůli padající skále. Část cesty již zasypalo kamení. Stezka vede podél Vltavy u Svatojánských proudů, podél osady Ztracenky...

1. června 2026  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.