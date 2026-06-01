Oba případy se odehrály v neděli krátce před 15. hodinou. „Vzniku tornád včera nahrávala vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější střih větru do 1 km (rozdíl v proudění mezi zemí a 1 km). Roli sehrála patrně také interakce s okolními bouřkami,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X.
První tornádo se podle ČHMÚ vyskytlo jihovýchodně od Netolic na Prachaticku, pravděpodobně v oblasti obcí Chvalovice, Babice a Strýčice. V lokalitě byly zaznamenány škody, jejichž původ ale nelze jednoznačně určit.
Meteorologové však získali věrohodné svědectví, které výskyt tornáda potvrdilo. „Považujeme tedy tento případ za prokázaný, ačkoli jeho intenzita není přesně určena,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Druhé, velmi slabé tornádo zasáhlo obec Záluží u Týna nad Vltavou. Na místě zachytila kamera průběh tornáda. „Zde máme kromě svědectví i záběr z domovní bezpečnostní kamery, na kterém vidíme jev dobře,“ popsal ČHMÚ. Autor videa navíc poskytl rovněž podrobný popis škod, které podle odborníků na výskyt tornáda jasně ukazují.
Na jednom z radarových snímků se navíc objevil znak známý jako hákové echo, který podle meteorologů svědčí o přítomnosti rotující mezocyklóny supercelární bouře.
Analýzu obou případů doplnila také data z mobilního radaru společnosti Meteopress. „Detailněji oba případy monitoroval i Miloslav Staněk pomocí mobilního radaru společnosti Meteopress a poskytl tak další cenná data pro analýzu obou případů,“ uvedl ČHMÚ.
Podle meteorologů vzniku tornád podpořila kombinace zvýšené vlhkosti a vhodného proudění vzduchu v nižších vrstvách atmosféry. ČHMÚ však připomíná, že slabší tornáda nejsou v České republice mimořádným jevem.