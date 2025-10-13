Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Autor:
Aktualizujeme   18:42aktualizováno  19:02
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Někdejší politik a nadále aktivní glosátor na sociálních sítích i v médiích zahájí příští týden chemoterapii.
Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025)

Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Viditelně pohublý bývalý premiér Mirek Topolánek
Mirek Topolánek, Karel Havlíček a prezident Petr Pavel na konferenci Naše...
Mirek Topolánek, expremiér za ODS
Mirek Topolánek a logo předchozího českého předsednictví EU2009.cz
9 fotografií

První informace o svém onemocnění sdělil v souvislosti s úmrtím bývalé šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. „Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové, tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě,“ prozradil bývalý premiér.

Topolánek v podcastu uvedl, že příští pondělí podstoupí chemoterapii. Přiznal, že jeho problémy se slinivkou jsou nyní velmi vážné.

Už v roce 2021 se bývalý předseda vlády svěřil, že trpí vážnou nemocí. Uvedl tehdy, že mu bude pětašedesát a je diabetikem po rakovině. Dále svůj stav však odmítl komentovat.

Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Mirek Topolánek se výrazně zapsal do české politiky v první dekádě 21. století. V prosinci 2002 překvapivě vystřídal Václava Klause v čele ODS a stal se jejím druhým předsedou. Stranu vedl až do roku 2010, přičemž v letech 2006 až 2009 zastával funkci předsedy vlády. Pod jeho vedením Občanská demokratická strana dosáhla několika volebních vítězství.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Aktualizujeme

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Někdejší politik a nadále aktivní glosátor na...

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  19:02

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostávají i palestinští vězni

Do Izraele se v pondělí vrátilo všech zbývajících 20 izraelských rukojmích, které uneslo palestinské teroristické hnutí Hamás při útoku na Izrael z října 2023 a zadržovalo je 738 dní v Pásmu Gazy....

13. října 2025  7:26,  aktualizováno  18:55

Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše

Filip Turek zůstává i po schůzce, na kterou si ho pozval šéf ANO Andrej Babiš, kandidátem Motoristů sobě do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů sobě Petr Macinka po jednání...

13. října 2025  9:35,  aktualizováno  18:40

Na východním Slovensku se srazily rychlíky, zranilo se více než 90 cestujících

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Zranění utrpělo 91 lidí, z toho sedm velmi vážná. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  18:37

Nevinný ve vazbě a na psychiatrii. Stát ho odbyl tisíci, soud přiznal rekordní miliony

Rekordní odškodné ve výši 11,5 milionu korun vyplatil státu muži, jenž čelil před 13 lety nezákonnému stíhání. Vysoké odškodnění soud muži přiznal, protože se stíhaný ve vazbě zhroutil a skončil na...

13. října 2025  18:25

Zelenskyj opět navštíví Bílý dům. S Pavlem mluvil o dalších nápadech na obranu

Americký prezident Donald Trump se chystá v pátek přivítat v Bílém domě svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Ten v pondělí hovořil mimo jiné s českým prezidentem Petrem Pavlem. Poté...

13. října 2025  17:20,  aktualizováno  18:22

Zničeny jsou celé vesnice. Povodně v Mexiku vydávají další desítky mrtvých

Nejméně 64 mrtvých si podle nové bilance vyžádaly povodně v Mexiku, dalších 65 osob zůstává pohřešovaných. Dosavadní bilance uváděla 47 mrtvých a více než 30 pohřešovaných.

13. října 2025

Nerezignuji, odmítl Macron výzvy opozice. Francii čeká další hlasování o důvěře vládě

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí odmítl výzvy k rezignaci a ostře kritizoval své oponenty, které obvinil z destabilizace Francie. Nejnověji jmenovaná vláda už čelí dvěma návrhům na...

13. října 2025  15:32,  aktualizováno  17:41

Kdy budou příští volby? Už za necelý rok. Jaké volby Česko čekají do roku 2035

Parlamentní volby máme za sebou, kdy nás čeká další maraton volebního zpravodajství a logistiky? Příští rok nás čeká hlasování o voleb si odpočineme jen v roce 2027, pokud bude vše podle plánu a...

13. října 2025  16:58

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír...

13. října 2025  16:23

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.