Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Topolánek o své diagnóze poprvé promluvil v polovině října v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou. V té době informoval, že bude v nejbližší době podstupovat chemoterapii. V rozhovoru pro DVTV se svěřil, že ji snáší poměrně dobře. Je ale unavenější.
Letos na jaře se jeho stav zhoršil. „ Okamžitě jsem šel na operaci, docela invazivní,“ sdělil Topolánek.
Od operace uplynuly skoro tři měsíce a tak by měl bývalý premiér ještě dodržovat pooperační klid. „Já jsem ale docela netrpělivý, takže už se snažím normálně pracovat a fungovat. Vymyslel jsem si celou řadu aktivit, které mě naplňují,“ doplnil.
Nejde přitom o jeho první rakovinu. Už v roce 2021 se bývalý předseda vlády svěřil, že trpí vážnou nemocí. Tehdy uvedl, že mu bude pětašedesát a je diabetikem po rakovině. Dále svůj stav však odmítl komentovat.
Dle jeho slov má docela vysokou šanci, že by se mohl dostat do třinácti až patnácti procent lidí, kteří přežijí a žijí pak ještě déle jak pět let. Za vyšší pravděpodobnost vděčí včasnému záchytu a zajišťovací chemoterapii.
V rozhovoru upozornil na absenci preventivní screeningové metody, která by odhalila problém opravdu včas. „Potřebujeme dostat screening na úroveň nejlépe praktických lékařů, aby se do těch 14 oblastních center dostali lidé včas,“ řekl. Lidi je podle něj třeba „vychovávat“, aby chodili na preventivní prohlídky.
Mirek Topolánek se výrazně zapsal do české politiky v první dekádě 21. století. V letech 2002 až 2010 stál v čele ODS a v pozici předsedy vystřídal Václava Klause. Mezi lety 2006 a 2009 byl také předsedou vlády.
Jeho vláda padla v době předsednictví EU, když se ČSSD (nyní SOCDEM) pod vedením jejího tehdejšího šéfa Jiřího Paroubka podařilo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. K opozici se přidali i čtyři koaliční poslanci a Topolánkova vláda padla.
Po odchodu z politiky se věnoval energetice. O politický comeback se pokusil v roce 2018, kdy kandidoval na prezidenta. V prvním kole obsadil páté místo z devíti kandidátů se ziskem 4,3 procenta hlasů. Volby tehdy vyhrál Miloš Zeman.