„Gratuluji Ti Mirku ještě jednou k prestižnímu ocenění za dlouholetou obhajobu principů klasického liberalismu, svobody jednotlivce, tržní ekonomiky a omezené role státu,“ napsal na sociální síť X primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Pražský primátor navíc vyzdvihl jeho působení v politice i byznysu. „Mirek Topolánek patří k politikům, kteří nikdy nešli s proudem, měli odvahu říkat věci na rovinu a prosazovat reformy i v těžkých časech. Jeho zkušenosti z premiérské funkce, z ODS i z byznysu jsou pro naši zemi stále cenné,“ uvedl Svoboda. Dodal také, že má radost, že se Topolánek stal prvním českým laureátem ceny.
Výroční cenu Liberální institut uděluje od roku 1995 významným osobnostem světového liberálního myšlení za přínos k šíření idejí svobody, soukromého vlastnictví, konkurence a vlády práva. Mezi oceněnými byli například nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Gary Becker, Milton Friedman nebo James Buchanan. V minulosti cenu převzali také ekonomové John Taylor nebo David Friedman.
Loňským laureátem se stal argentinský prezident Javier Milei. „Argentina je živým příkladem úpadku způsobeného socialismem a snaha Javiera Mileie zajistit Argentincům lepší budoucnost se dost možná zapíše nejen do učebnic ekonomie,“ uvedl ředitel Liberálního institutu Jakub Kuneš.
Liberální institut je nezisková organizace zaměřená na rozvoj individuální svobody, soukromého vlastnictví, svobodného trhu a vlády zákona. Svou činnost zahájil v roce 1989 jako Liberální spolek F. A. Hayeka. Respekt k principům klasického liberalismu je společným základem jeho projektů a programů.