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Topolánek má metastázy na plicích. Když něco nezkusíme, dlouho tu nebudu, řekl

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  17:47
Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025)

Mirek Topolánek dorazil na rozlučku s Jiřím Bartoškou. (20. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Viditelně pohublý bývalý premiér Mirek Topolánek
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Bývalý premiér Mirek Topolánek má metastázy na plicích. O svém stavu promluvil v podcastu Studio N s moderátorem Filipem Titlbachem. „Myslel jsem si, že už budu v pořádku,“ komentoval politik.

„Chodím na chemoterapie. Včera jsem byl jsem v gymu, hrál jsem odpoledne tenis. Dneska na fyzio a v sobotu budu hrát golf,“ sdělil expremiér.

O tom, kdo přežije rakovinu slinivky, podle něj rozhoduje především štěstí.„Když se nic nestane a když něco nezkusíme, tak to není na dlouho. Nějaký rok to ale ještě možná vydrží,“ uvedl.

Rakovina slinivky nemá být tabu, promluvil Topolánek o své nemoci

Svou diagnózu Topolánek veřejně oznámil minulý rok v polovině října. Od té doby bylo jeho cílem detabuizovat pohled společnosti na nemoc. Popisoval, jak složité je pro pacienty vůbec dostat správnou diagnózu a vybízel k včasné prevenci.

Zároveň v listopadu oznámil založení nadačního fondu Štěstí nestačí na výzkum screeningu rakoviny slinivky. „Rakovinu slinivky přežije asi jenom deset procent lidí, když máte štěstí,“ vysvětlil jeho název.

„Systém není nastavený na včasný záchyt. Je tam strašně krátké okno mezi tím, zda už je něco vidět a jestli je to ještě operabilní,“ dodal.

Rakovina slinivky patří k nejagresivnějším nádorovým onemocněním. V počátečních stádiích obvykle nezpůsobuje potíže, a její vysoké procento úmrtnosti je proto často spojeno s pozdním stanovením diagnózy.

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