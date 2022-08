Když bude málo plynu, sníží teplárny teplotu. Ministerstvo chystá vyhlášku

Na novou vyhlášku upozornily Hospodářské noviny. „V případě vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství bude na základě této navrhované změny možné teplotu, která je nyní stanovena v průměru na 20 stupňů Celsia, mírně snížit,“ uvedl k vyhlášce mluvčí ministerstva David Hluštík.

Ministerstvo průmyslu a obchodu návrhem vyhlášky reaguje na možný nedostatek paliva v teplárnách, cílem je specifickými pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody předcházet stavu nouze v oblasti teplárenství, případně nouzový stav mírnit.

„Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do ČR, a tedy vede k úsporám energie včetně úspor na zemním plynu, a to při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.

Oproti současnému stavu návrh vyhlášky obsahuje změny například v tom, že nelze zahájit topnou sezonu mimo topné období, a to ani po dohodě dvou třetin konečných uživatelů budovy. Zároveň zavádí průměrné teploty vnitřního vzduchu v ostatních prostorách, které jsou oproti současné úpravě sníženy.

Podrobná tabulka, která je součástí návrhu vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu, stanovuje, na kolik by případně byly centrálně vytápěné místnosti vytápěny.

Například v obývacích místnostech (tedy např. v obývácích, dětských pokojích, ložnicích a pracovnách) by se průměrná teplota snížila na 18 stupňů. stejně tak i v kuchyních. Průměrná teplota 18 stupňů by se zároveň vztahovala také na kanceláře a zasedací místnosti v administrativních budovách. U koupelny by průměrné vytápění kleslo na 19 stupňů, v předsíních na 10 a na centrálně vytápěných schodištích na 10 stupňů.