Pohněme s tím. TOP 09 cílí ve volbách na většinu zastupitelstev v krajích

16:22 , aktualizováno 16:22

Do podzimních krajských a senátních voleb půjde TOP 09 ve všech krajích kromě Zlínského v koalicích s dalšími subjekty. Strana by ráda uspěla v co nejvíce krajích a minimálně zdvojnásobila počet svých krajských zastupitelů, uvedla to její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.