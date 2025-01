Výpovědi bez důvodu trh práce nerozhýbou, bojí se analytik. Varuje před opakem

16:52

Poslanci ODS a TOP 09 chtějí do zákoníku práce prosadit možnost výpovědi bez udání důvodu s vyšším odstupným. Návrh odmítají odbory, opozice i část koalice. Odbory hrozí generální stávkou. Podle analytika Tomáše Ervína Dombrovského to trh práce neosvobodí, ale spíše zamrzne. Řekl to ve středu v pořadu Jana Benešovského na Rádiu Impuls.