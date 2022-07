Měl by se k tomu postavit čelem jako chlap, vyzval Pospíšila kolega z TOP 09

„Kdybych se dostal do podobné situace, asi bych řekl, já na to kašlu, nemám to zapotřebí, ale každý jsme jiný,“ uvedl v pondělí první místopředseda TOP 09, senátor Tomáš Czernin.

Do úterý musí být podány kandidátky do komunálních i senátních voleb a europoslanec Jiří Pospíšil ve své straně čelil v uplynulých týdnech tlaku, aby už nekandidoval do pražského zastupitelstva kvůli kontaktům jeho poradce Jiřího Fremra na podnikatele Michala Redla, jenž je stíhán v korupční kauze v Praze.

Pospíšila vybízela k odchodu i šéfka strany

K tomu, aby nekandidoval, vyzvala Pospíšila už začátkem července i předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. „Kdybych byla na jeho místě, odpovědnost bych vyvodila minimálně v té míře, že bych nekandidovala v dalších volbách,“ řekla v rozhovoru v Lidových novinách a Pospíšil to od ní i dalších členů vedení strany slyšel i osobně.

Pospíšil má ale silnou pozici v pražské TOP 09, kde si sehnal podporu i navzdory názoru špiček strany. A odejít z kandidátky se nechystá. „Jsem rád, že cítím velkou podporu krajské organizace TOP 09 Praha i svých koaličních partnerů,“ glosoval podporu své stranické buňky.

Nyní se k apelům stranických kolegů nevyjadřuje a na svých stránkách místo toho v neděli psal, že si vyráběl „naprosto luxuxní cuketovo-hermelínové karbanátky, doplněné pohankovými vločkami a velkou dávkou bylinek“ a že mu přitom asistovali jeho psi.

Teoreticky může proti Pospíšilovi ještě zasáhnout výkonný výbor TOP 09, který se schází v pondělí odpoledne, ale není to příliš pravděpodobné.

Když neodešel sám Pospíšil, rezignovala místo něj na protest členka předsednictva TOP 09 v Praze Naděžda Priečinská, napsal Deník N.

Starosta Prahy 6 se distancoval od pražské politiky. Označil ji za největší špínu v zemi

„Výkonný výbor tu pravomoc změnit kandidátku má, ale vzhledem k tomu, že to je koaliční kandidátka, kde nejsme sami, tak si myslím, že to asi takto jednoduše nejde. Tam by muselo následovat nějaké koaliční jednání, takže je to celé na panu Pospíšilovi,“ řekl ještě před tímto jednáním Ondřej Kolář.

Zároveň dal najevo ostrou distanc od toho, co se v pražské TOP 09 i kolem magistrátu děje. „Zní to neuvěřitelně a paradoxně, vzhledem k tomu, že jsem starosta jedné z největších městských částí, ale já se s tímhle vůbec nechci špinit. Pro mě je to úplně nepochopitelné, něco strašného, myslím, že Jiří Pospíšil se k tomu měl postavit úplně jinak. Pražská politika mě míjí, distancuji se od ní a držím se od ní co nejdál, protože magistrát je pro mě dlouhodobě největší špína v této republice,“ řekl iDNES.cz doslova Kolář.

Lídrem kandidátky koalice Spolu a kandidátem na primátora bude Bohuslav Svoboda z ODS, dvojkou kandidátky má být Jiří Pospíšil z TOP 09.