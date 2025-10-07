TOP 09 čeká volba nového lídra, zájem kandidovat naznačil zatím Havel

„Na rovinu říkám, že jsme si představovali lepší výsledek. Velkou radost mám z toho, že komunisté se do Sněmovny nedostanou, je to pro českou společnost dobrá zpráva. Já osobně jsem pokorně potěšen preferenčními hlasy, je to velmi hezké množství,“ řekl v reakci na volební výsledky Havel.
Ministr zdravotnictví a první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek zatím neřekl, zda bude kandidovat. „To jsou předčasné věci, o tom bude debata na krajských konferencích,“ reagoval Válek na dotaz, zda bude chtít být předsedou strany. Jihomoravská konference se podle něj sejde příští týden. Válek to řekl před jednáním vedení strany.
V centrále strany nyní jedná vedení TOP 09 a hodnotí volební výsledek. Koalice SPOLU prohrála souboj s hnutím ANO Andreje Babiše, což se promítlo i do počtu nově zvolených poslanců TOP 09.
Místo čtrnácti jich má nově jen devět, z toho dva nové. I když v jednom případě se o nováčkovi mluvit nedá, protože jde o bývalého šéfa strany Jiřího Pospíšila, který je nyní radním v pražské koalici.
Končící šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která dříve oznámila úplný odchod z politiky, už neobhajovala poslanecký mandát.