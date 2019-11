TOP 09 povede nový tandem. Dá důraz na euro, ekologii či pomoc venkovu

„Chci, abychom zdůrazňovali několik málo priorit a s nimi obeznámili celou republiku, aby naše politika byla čitelná skrze konkrétně formulované priority třeba v ochraně přírody, přijetí eura a takovéto věci, které nás odlišují od zbytku politické scény,“ řekla v pátek Pekarová Adamová.

Od jejího soupeře o post šéfa strany ji odlišuje to, že podporuje, aby homosexuálové mohli také uzavírat sňatky. „Nikoho nepřekvapí, že nebudu hlasovat jako pan Okamura nebo pan Václav Klaus mladší. Jsem pro sňatky,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz, když oznámila v létě kandidaturu.

„Úkolem manželství je produkovat daňové poplatníky. A to zatím nikdo jiný než muž a žena, co já vím, nedokázal. Nechme tu rodinu klasickou – máma, táta, děti,“ říká Czernin. „Jsem venkovský člověk a myslím, že venkovu bychom se také měli více věnovat,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz, když oznámil kandidaturu na šéfa strany, senátor za Jičínsko Tomáš Czernin. A zdůraznil, že on není „z pražské kavárny“.



V čem se oba kandidáti na šéfa strany shodují, je to, že by se TOP 09 měla s dalšími opozičními stranami podílet na formování předvolebního bloku, a že by měli oba společně vytvořit ve vedení strany tandem, což jako první navrhl šéf poslaneckého klubu Miroslav Kalousek, když k jeho překvapení Pekarová Adamová oznámila kandidaturu na šéfku strany proti Czerninovi, jehož před tím bývalý šéf strany a exministr financí výrazně podpořil.

Odmítám, že bych Pospíšilovi mazal schody, řekl Kalousek

„Pevně doufám, že tandem, který vznikne, učiní stranu mnohem čitelnější. Myslím, že řada voličů potřebuje jasnou odpověď na otázku: Kdo jsi, TOP 09? A mám pocit, že minulému vedení se tuhle odpověď podařilo zamlžit v posledních dvou letech. Jasná čitelnost a jasné priority jsou to, co musí strana umět formulovat,“ řekl iDNES.cz Kalousek. „Odmítám, že bych mazal Pospíšilovi schody. Myslím, že si je mazal sám především,“ řekl o končícím šéfovi strany, jehož vystřídá nový lídr TOP 09 v neděli, právě v den Pospíšilových pětačtyřicátých narozenin.

Když se Pospíšil před dvěma lety stal šéfem strany, bylo to proti Kalouskově vůli a od té doby mezi oběma bylo patrné tu větší, tu méně viditelné napětí.

Nyní Kalousek říká, že ať bude lídrem TOP 09 kdokoli, musí straně zůstat nesmiřitelný kurz vůči premiérovi Andreji Babišovi. „Pánové Babiš a Zeman pracují intenzivně na demontáži atributů právního státu a parlamentní demokracie,“ říká. „Řešit jenom každodenní provoz a zamlčovat ten zásadní problém, kterým je demontáž právního státu, to je nesmyslná a nemravná politika a tu my dělat nebudeme,“ je přesvědčen Kalousek.

„Určitě budeme i nadále důraznou opozicí. Na druhou stranu odmítám, že bychom byli jenom kritičtí. Už dnes navrhujeme vlastní řešení, předkládáme novely zákonů. Já jich mám hned několik ve sněmovně, ať už se týkají energetických šmejdů, nebo slaďování rodinného a profesního života prostřednictvím částečných úvazků, spravedlivější mateřské a dalších věcí,“ řekla iDNES.cz Pekarová Adamová, že voliči si musí umět její stranu spojit také s konkrétním pozitivním programem.



Udrží se v širším vedení strany Pospíšil?

Pekarová Adamová si také přeje, aby končící šéf ve vedení strany zůstal jako řadový místopředseda. „Pan Pospíšil oznámil a má i nominace z několika krajů na řadového místopředsedu strany. Já ho v tom podporuji,“ uvedla pro iDNES.cz poslankyně a současná první místopředsedkyně strany.

Czernin odpověděl méně striktně. „Předsednictví si odpracoval. Splnil, co slíbil, a měl by zůstat viditelným. V jaké pozici, to záleží na delegátech,“ uvedl v pátek Czernin. Kdyby byl Pospíšil místopředsedou, nemá s tím žádný problém, jak doslova iDNES.cz řekl kandidát na nového šéfa TOP 09 Czernin.