Tak do vysoké politiky, nebo do TOP 09? opáčil Kalousek na dotaz, zda se vrátí

Trochu to vystihuje i současný vztah Kalouska vůči straně, kterou zakládal před šestnácti lety spolu s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Kalousek stranu opustil kvůli výhradám k jejímu směřování.
Já dostal pozvání a shodou okolností se mi to vešlo do obrovsky pracovně exponovaného víkendu. Ale nechtěl jsem nezdvořile odmítnout,“ řekl před sjezdem v rozhovoru pro iDNES.cz Kalousek.
Z vysoké politiky neodešel zcela. „Já jsem to nikdy neřekl, to se vždycky může změnit, jako vždycky jsem říkal, že nebudu kandidovat v těchto volbách, což se také udělal jinak. Já mám živnost jako konzultant,“ řekl iDNES.cz Kalousek, který už má také nárok na důchod.
Je strategickým poradce pro zbrojní společnost STV Group miliardáře Martina Drdy. „To není můj jediný klient. Je to jediný klient, který to rád zveřejnil,“ dodal exšéf TOP 09.
„Politika mě nikdy nepřestala a nepřestane zajímat a budu ji nějakým způsobem komentovat, protože člověk tím, že odejde z profesionální politiky, nepřestane být aktivní, nemusí přestat být aktivním občanem,“ uvedl Kalousek.