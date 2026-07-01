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Past, varuje TOP 09 před změnou jednacího řádu kvůli bitvě politiků o ČT

Josef Kopecký
  9:51aktualizováno  10:15
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....
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Před změnou jednacího řádu před projednáním vládního návrhu o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas varuje opoziční TOP 09. „Nesedneme na lopatu a nepodpoříme změnu jednacího řádu před bitvou o mediální novelu. To, že se o tom jedná právě teď, je past, naschvál a účelovost,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Pravidla se nemění během zápasu,“ zdůraznil Havel.

Jediná věc, která by ještě postoj TOP 09 mohla změnit, je to, kdyby změny jednacího řádu Sněmovny začaly platit až od července 2029, tedy fakticky až pro příští volební období.

Postoj dalších opozičních stran, které jsou ochotny změnu jednacího řádu podpořit už nyní, označil první místopředseda TOP 09 za projev určité naivity.

Závěrečné hlasování o novele jednacího řádu Sněmovny, kterou předložili poslanci vládní koalice v čele se šéfem poslanců ODS Markem Bendou, má být už ve středu.

Cílem změny je omezit obstrukce a zefektivnit jednání Sněmovny. Novela omezuje délku vystoupení při navrhování změn programu schůzí a rozšiřuje pravomoc Sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Nově by se toto omezení mohlo vztahovat i na poslance s přednostním právem vystoupit, s výjimkou předsedy Sněmovny.

Zachována má zůstat současná podoba dvouminutových faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.

Zákaz alkoholu při jednání Sněmovny neprojde

Hnutí STAN zřejmě neuspěje s návrhem zakázat během jednání Sněmovny alkohol.

Součástí návrhu je i možnost vykázat z jednacího sálu a pokutovat až do výše měsíčního platu poslance, který by byl pod vlivem alkoholu. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá uvedla, že návrh podpoří. Její stranický kolega a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher je ale proti, přestože je sám abstinent. Podle něj není jasné, jak by se opilost poslanců posuzovala.

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