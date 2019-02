TOP 09 chce do eurovoleb společnou proevropskou kandidátku se STAN

20:17 , aktualizováno 20:17

TOP 09 chce vyjednávat o společné kandidátce do voleb do Evropského parlamentu s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Výkonný výbor strany v pátek schválil podmínky spolupráce a vyjednávání by podle předsedy Jiřího Pospíšila mohla začít již příští týden.