Ať se volí už od 16 let, chce TOP 09. Do boje o Senát vyšle Zemanova exporadce

Josef Kopecký
  11:01aktualizováno  12:21
Kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami rozjíždí opoziční TOP 09. Její předseda Matěj Ondřej Havel se vypraví na road show nazvanou Havel jede topku. Jeho strana navrhuje, aby volební právo do komunálních voleb měli voliči už od šestnácti let.

„Podepsal jsem návrh, který podáváme. Budeme o jeho podpoře jednat s dalšími stranami, i vládními,“ řekl iDNES.cz Havel. Připustil, že letošních voleb se už návrh týkat nebude, ale těch dalších by již mohl, kdyby prošel.

Matěj Ondřej Havel představil ve středu i tři kandidáty do senátních voleb – jedním z nich je Zdeněk Šarapatka, bývalý člen Rady České televize a předtím i exporadce Miloše Zemana v době, kdy působil jako premiér. Se Zemanem se později úspěšně soudil kvůli tvrzením bývalé hlavy státu o okolnostech Šarapatkova odchodu.

Matěj Ondřej Havel při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026)
Vzadu vlevo Tomáš Třetina, zleva v první řadě Zdeněk Šarapatka, Matěj Ondřej Havel, Zdeňka Blišťanová, Michal Hroza, vzadu vpravo Tomáš Slabihoudek. (30. dubna 2026)
Zdeňka Blišťanová při startu kampaně před senátními a komunálními volbami. (30. dubna 2026)
Tomáš Slabihoudek při startu kampaně před senátními a komunálními volbami. (30. dubna 2026)
20 fotografií

Šarapatka bude kandidovat v obvodě, který zahrnuje Prahu 5, Prahu 13 a Řeporyje, kde je zatím senátorem šéf klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska.

Za TOP 09 budou obhajovat křeslo v horní komoře parlamentu Tomáš Třetina na Znojemsku a Jan Grulich v obvodu Rychnov nad Kněžnou.

„Česko stojí na křižovatce. Buď budeme dál překvapovat mezi populismem a krátkodobými sliby, nebo se vydáme cestou odpovědnosti, stability a dlouhodobé prosperity,“ píše se v předvolebním materiálu, který TOP 09 ve středu ukázala.

Strana se vymezuje proti proruským politikům, kteří otáčí Českou republiku na východ

„Proruští politici ve vládním táboře otáčí naši zemi na východ. My volíme druhou možnost. Chceme spolu s vámi vytvářet Česko, které obstojí dnes i zítra. Česko, které stojí na demokratických základech, obraně svobody, podporuje podnikání a je pevnou a nedílnou součástí Evropy a Evropské unie,“ přesvědčuje voliče TOP 09.

„Andrej Babiš se vzhlédl v politice Viktora Orbána a Roberta Fica, tomu chceme čelit,“ řekl při zahájení kampaně Havel.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zahajuje road show před senátními a komunálními volbami nazvanou Havel jede Topku. (30. dubna 2026)

Svou kampaň strana představuje den před 22. výročím vstupu země do Evropské unie. TOP 09 v březnu oznámila, že navrhuje zakotvení členství České republiky v EU a NATO do ústavy.

„Aby bylo jasné, že naše bezpečnostní civilizační ukotvení není předmětem experimentů,“ řekl předseda TOP 09 přesně v den výročí vstupu Česka do NATO.

