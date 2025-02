Pro funkci cokoliv, pustili se do sebe topkaři po ohlášení konce Pekarové

V úterý oznámila předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, že se ze zdravotních důvodů vzdává své pozice v čele kandidátky koalice SPOLU v Praze. Své místo měla nabídnout Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09), který to potvrdil v rozhovoru pro televizi CNN Prima News.

„Markéta mě požádala o to, abych vedl kandidátku v Praze. Vážně o tom uvažuji, nicméně rozhodne náš krajský výbor. Nyní říkat, co povedu nebo nepovedu, je předčasné. Budu tak činit, až se setkám se svými spolustraníky,“ uvedl Pospíšil.

Za tyto slova ho však veřejně zkritizoval europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09), podle kterého Pospíšil nic zvažovat nebude. „On se na to třese. Touží po tom. Nedokáže tomu odolat. Miluje funkce. A pro jakoukoliv udělá cokoliv. Klidně i sloučí ⁦TOP 09 s ODS⁩, když z toho pro něj něco kápne. Teď jen hraje Drahunu. Vsadíme se?“ uvedl politik na sociální síti X.

Ve středu ráno však Pospíšil potvrdil Českému Rozhlasu,že pražskou kandidátku koalice SPOLU povede někdo z ODS. Krátce po uveřejnění příspěvku ho europoslanec Kolář smazal.

Odstoupení Pekarová dlouho zvažovala

Oznámení nekandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová odůvodnila zdravotními potížemi. „Dojít k tomuto rozhodnutí pro mě nebylo snadné. Práce pro vás, občany naší země, mě vždy nesmírně naplňovala, což byl také jeden z důvodů, proč jsem i přes zdravotní obtíže svou další kandidaturu dlouho zvažovala. Avšak dát zdraví na první místo považuji za správné a odpovědné rozhodnutí,“ napsala v příspěvku na sociální síti.

V čele Sněmovny Pekarová Adamová zůstane. Koaliční politici vyjádřili lítost, že Pekarová Adamová nemůže znovu kandidovat, společně s opozičními jí popřáli, aby zdravotní obtíže překonala.

„Výměna vždy znamená nějaký nový impuls, ať už je jakákoliv. Minimálně to vzbudí novou vlnu mediálního zájmu. Koneckonců ze tří původních lídrů koalice už zbyl jen Petr Fiala. Mariana Jurečku v čele KDU-ČSL nahradil Marek Výborný,“ hodnotil v rozhovoru pro iDNES.cz odchod Pekarové a dopad na TOP 09 politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity v Praze.

Školník si však nemyslí, že by se snad mohl do vedení strany Miroslav Kalousek. „To by bylo hodně divoké. On s dost lidmi válčil, hodně i kritizuje současnou vládu. Obecně ty návraty nějakých otců zakladatelů stran v Česku moc nefungují. Podívejme se například na Jiřího Paroubka. Takže to si nemyslím. Podle mě by o něj nebyl zájem jak v TOP 09, tak ve vládní koalici SPOLU,“ uvedl.